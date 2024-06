Elezioni comunali 2024, provincia di Palermo: i risultati e i sindaci eletti

Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde: ecco i risultati delle Amministrative 2024.

Speciale Elezioni comunali 2024: in diretta i risultati dello spoglio nei 9 Comuni al voto in provincia di Palermo, cioè Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde.

Per le elezioni amministrative 2024 – sabato 8 e domenica 9 giugno – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali 2024, risultati e spoglio in diretta provincia di Palermo

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale in provincia di Palermo.

Ore 20.42: Roberto Davì vince le elezioni a Borgetto, mentre Vera Abbate è il nuovo sindaco di Cinisi: Giuseppe Minutilla riconfermato sindaco di San Mauro Castelverde

Ore 20.10: Il nuovo sindaco di Bompietro è Pier Calogero D’Anna

Ore: 18.40 – A Corleone vince Walter Rà (Fdi) che batte l’uscente Nicolò Nicolosi.

Ore 18.37: A Bagheria, rieletto il sindaco uscente Filippo Maria Tripoli che è oltre al 70% delle preferenze conquistate.

Ore 18.25: A Monreale è ormai certa la rielezione del sindaco uscente Arcidiacono.

Ore 18: A Roccamena, nel Palermitano, viene confermato il sindaco uscente Pippo Palmeri con il 58% delle preferenze. A Palazzo Adriano (Palermo) l’unico candidato sindaco Nicolò Granà viene eletto visto che è stato superato il quorum con una affluenza del 64%.

Ore 17.49: A Monreale va verso la riconferma il sindaco Alberto Arcidiacono, sostenuto dal deputato regionale Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale nell’ultima sindacatura, Dc di Cuffaro, e da tre liste civiche. Dai primi dati che circolano, su 7 sezioni scrutinate su 36 (relative alla sola elezione del sindaco) Arcidiacono ha totalizzato 3.016 voti (85,22%), poi Lillo Sanfratello del Pd, ex sindacalista della Funzione pubblica Cgil Palermo con 243 (6,87%), Natale Macaluso 118 (3, 36%) candidato di Fratelli d’Italia, e Filippo Parello 161 voti (4,55%), candidato di M5S e Sud chiama Nord. Gli elettori a Monreale sono 33.466.

Ore 17: A Corleone per la corsa a sindaco sarebbe in vantaggio Walter Rà (Coraggio Corleone), il candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Dc. Secondo dati non ufficiali, su 12 sezioni, sarebbero oltre 3mila le schede scrutinate e Rà avrebbe il 43,8%, a seguire l’uscente Nicolò Nicolosi (Costruire Futuro) con il 31,1%, supportato da parte del centrodestra, e l’ex sindaco Pippo Cipriani (Generazione civica corleonese) con il 25,1%, sostenuto da Pd, M5s, Avs ma anche da esponenti civici di area moderata.

Ore 16: a due ore dall’inizio dello spoglio a Bagheria, il sindaco uscente Filippo Tripoli ampiamente in vantaggio sui competitor Gargano, Provino e Giammanco in tutte le 5 sezioni

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni amministrative 2024, i nomi dei sindaci eletti in provincia di Palermo

Bagheria: Filippo Maria Tripoli

Bompietro: Pier Calogero D’Anna

Borgetto: Roberto Davì

Cinisi: Vera Abbate

Corleone: Walter Rà

Monreale: Alberto Arcidiacono

Palazzo Adriano: Nicolò Granà

Roccamena: Pippo Palmeri

San Mauro Castelverde: Giuseppe Minutilla

Elezioni comunali in Sicilia, la diretta generale

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia 37 Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali in provincia di Palermo, ecco i dati dell’affluenza in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva (domenica 9 giugno, ore 23): 58,51%

Bagheria: 57,85%

Borgetto: 52,30%

Bompietro: 55,92%

Cinisi: 57,15%

Corleone: 64,00%

Monreale: 59,40%

Palazzo Adriano: 63,89%

Roccamena: 51,80%

San Mauro Castelverde: 54,13%

Chi sono i candidati

Di seguito un articolo sui candidati alle elezioni amministrative / comunali 2024 in provincia di Palermo, Comune per Comune.

