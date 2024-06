LIVE | Elezioni comunali Caltanissetta 2024, spoglio e risultati in diretta

Caltanissetta elegge il nuovo sindaco: ecco tutti i risultati minuto per minuto.

Speciale Elezioni comunali Caltanissetta 2024: in diretta i risultati dello spoglio dopo il voto espresso per rinnovare l’Amministrazione del capoluogo nisseno ed eleggere il nuovo sindaco.

Si ricorda che in Sicilia – in occasione delle elezioni amministrative 2024 – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali Caltanissetta 2024, risultati e spoglio in diretta

Elezioni Caltanissetta 2024, chi è il nuovo sindaco?

IN AGGIORNAMENTO

Aggiornamenti amministrative Caltanissetta 2024 in diretta

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni a Caltanissetta per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale.

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. EXIT POLL : in base ai primi sondaggi sulle elezioni concluse a Caltanissetta sarebbe in vantaggio Walter Tesauro, candidato del centrodestra (37-41% dei voti). Seguono Annalisa Petitto (30-34%), del centrosinistra; Roberto Gambino (M5S, 21-25% dei voti) e Angelo Failla (3-5%). Si rischia, quindi, di assistere a un testa a testa tra Tesauro e Petitto. Un eventuale ballottaggio si terrà domenica 23 giugno 2024 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7 alle 15.

: in base ai primi sondaggi sulle elezioni concluse a Caltanissetta sarebbe in vantaggio Walter Tesauro, candidato del centrodestra (37-41% dei voti). Seguono Annalisa Petitto (30-34%), del centrosinistra; Roberto Gambino (M5S, 21-25% dei voti) e Angelo Failla (3-5%). Si rischia, quindi, di assistere a un testa a testa tra Tesauro e Petitto. Un eventuale ballottaggio si terrà domenica 23 giugno 2024 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7 alle 15. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni comunali in Sicilia, la diretta generale

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia non solo Caltanissetta (unico capoluogo di provincia al voto), ma anche altri Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali a Caltanissetta, ecco i dati dell’affluenza nel capoluogo nisseno in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva:

Sabato 8 giugno 2024, ore 23: 21,33%

Domenica 9 giugno 2024, ore 12: 30,95%

Domenica 9 giugno 2024, ore 19: 46,23%

Domenica 9 giugno 2024: ore 23: 55,90%

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Elezioni amministrative 2024, candidati sindaco a Caltanissetta

I candidati alle elezioni comunali di Caltanissetta sono: Roberto Gambino, in corsa per ottenere un secondo mandato; Angelo Failla, funzionario dell’Ispettorato Agricoltura ed ex assessore della Giunta Campisi; l’imprenditore Ignazio Antonio Riggi; l’ex presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro e l’avvocato Annalisa Petitto.

Immagine di repertorio