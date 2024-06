Elezioni amministrative a Messina e provincia: tutti i risultati

I risultati elettorali di Brolo, Condrò, Falcone, Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

Speciale Elezioni comunali 2024: in diretta i risultati dello spoglio nei 10 Comuni al voto in provincia di Messina, cioè Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

Per le elezioni amministrative 2024 – sabato 8 e domenica 9 giugno – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali 2024, risultati e spoglio in diretta provincia di Messina

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale in provincia di Messina

Ore 19.07: A Falcone l’ingegnere Carmelo Paratore ha battuto l’assicuratore Pasquale Bucolo. A Oliveri rieletto il sindaco uscente Francesco Iarrera. A Leni ha vinto l’ormeggiatore Ireneo Giardinello. A Rometta Nino Cirino batte Melania Messina. Armando Carpo è stato invece rieletto a Mandanici.

Ore 17.25: A Longi trionfa Calogero Lazzara

Ore 17: A Rometta, Cirino eletto sindaco battendo Melania Messina. Resterà di fatto in carica, passando dal ruolo di vicesindaco uscente a quello di primo cittadino. Cirino ha totalizzato voti 1595, con una percentuale del 56.2%, contro Melania Messina che ha raggiunto 1242 preferenze, con il 43.8%.

Ore 16.57: Arrivano i verdetti. A Brolo, Pippo Laccoto è stato eletto sindaco per la quinta volta: registrato un successo schiacciante su Maria Vittoria Cipriano: 1723 preferenze contro 424. A Spadafora, per una manciata di voti, è stato eletto sindaco Lillo Pistone con 584 preferenze. Appena dietro Nomefermo e Venuto, in una sfida equilibratissima tra i tre candidati. A Condrò, Catanese eletto nuovo primo cittadino, mentre ad Oliveri, Francesco Iarrera eletto sindaco del comune tirrenico.

Ore 16.36: A Forza D’Agrò trionfa Bruno Miliadò: terza vittoria personale per il sindaco uscente, dopo quelle del 2006 e del 2019 conquistata grazie ai 347 voti a favore, appena 30 in più della sfidante Melina Gentile. A Mandanici – dove hanno votato 389 su 656 elettori (59,30%), in calo dal 62,48% di cinque anni fa – è bagarre tra l’uscente Giuseppe Briguglio, l’ex sindaco Armando Carpo e Giulio Amati.

Ore 16.18: A Falcone è in corso un vero e proprio testa a testa tra l’ingegnere Carmelo Paratore e l’assicuratore Pasquale Bucolo. Dopo lo scrutinio di 5 sezioni, la differenza tra i due candidati è di circa un centinaio di voti. Sarà necessario attendere fino all’ultimo per capire chi riuscirà a spuntarla. Ricordiamo che il Comune si trova in amministrazione controllata dopo la mozione di sfiducia dello scorso novembre nei confronti dell’ex sindaco Nino Genovese

Ore 16.15: A Oliveri l’affluenza è stata inferiore al 60%, con un totale di 1540 votanti. lo spoglio è ancora in corso e, secondo i dati parziali, il sindaco uscente Francesco Iarrera è in vantaggio con 401 voti contro i 227 di Michele Pino, con 896 schede ancora da scrutinare.

Ore 15.24: A Brolo Giuseppe Laccoto in netto vantaggio con l’81, 7% su Maria Vittoria Cipriano a quota 13,1%

Ore 15.20 A Rometta, i dati parziali vedono Nino Cirino in vantaggio con il 55% delle preferenze su Melania Messina che insegue a 45%.

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni amministrative 2024, i nomi dei sindaci eletti in provincia di Messina

Brolo: Giuseppe Laccoto

Condrò: Giuseppe Catanese

Falcone: Carmelo Paratore

Forza D’Agrò: Bruno Miliadò

Leni: Ireneo Giardinello.

Longi: Calogero Lazzara

Mandanici: Armando Carpo

Oliveri: Francesco Iarrera

Rometta: Nino Cirino

Spadafora: Lillo Pistone

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia 37 Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali in provincia di Messina, ecco i dati dell’affluenza in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva (domenica 9 giugno, ore 23): 65,84%

Brolo: 74,79%

Condrò: 78,39%

Falcone: 57,61%

Forza D’Agrò: 59,82%

Leni: 56,44%

Longi: 72,11%

Mandanici: 59,30%

Oliveri: 57,10%

Rometta: 66,38%

Spadafora: 66,99%

Chi sono i candidati

Di seguito un articolo sui candidati alle elezioni amministrative / comunali 2024 in provincia di Messina, Comune per Comune.

