LIVE | Speciale amministrative 2024, 4 Comuni al voto in provincia di Catania: spoglio in diretta

Nuovi sindaci per Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea: segui gli aggiornamenti post-elezioni minuto per minuto.

Speciale Elezioni comunali 2024: in diretta i risultati dello spoglio nei 4 Comuni al voto in provincia di Catania, cioè Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

Per le elezioni amministrative 2024 – sabato 8 e domenica 9 giugno – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali 2024, risultati e spoglio in diretta provincia di Catania

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale nei 4 Comuni al voto in provincia di Catania (Aci Castello, Ragalna, Zafferana Etnea e Motta Sant’Anastasia).

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni amministrative 2024, i nomi dei sindaci eletti in provincia di Catania

Aci Castello: in aggiornamento

Motta Sant’Anastasia: in aggiornamento

Ragalna: in aggiornamento

Zafferana Etnea: in aggiornamento

Elezioni comunali in Sicilia, la diretta generale

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia 37 Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali in provincia di Catania, ecco i dati dell’affluenza in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva (domenica 9 giugno, ore 23): 65,44%

Aci Castello 62,22%

Motta Sant’Anastasia 66,97%

Ragalna 74,90%

Zafferana Etnea 65,68%

Elezioni amministrative 2024, candidati in provincia di Catania

Ad Aci Castello sono 3 i candidati sindaci: l’uscente Carmelo Scandurra, Filippo Maria Drago e Carmelo Scandurra. Corsa elettorale a tre anche per il Comune di Motta Sant’Anastasia: per le elezioni comunali 2024 si sfidano Antonino Gulisano (lista “Uniti per Motta”), Antonio Bellia (Bellia Sindaco) e Daniele Capuana (Cambiamo Motta).

Alle elezioni comunali 2024 a Ragalna i candidati sindaco sono: Lucia Saladdino (“Per Ragalna”) e Nino Caruso (“Alleanza per Ragalna”). Infine, per chiudere il quadro delle elezioni comunali 2024 in provincia di Catania, a Zafferana Etnea si sono candidati: Salvatore Russo (lista “#Progetto Polis”) e Alfio Vincenzo Russo (lista “Zafferana in Comune”).

