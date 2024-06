Speciale comunali 2024, ecco i risultati dalla provincia di Agrigento: i sindaci eletti

I risultati delle elezioni ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Speciale Elezioni comunali 2024: in diretta i risultati dello spoglio nei Comuni al voto in provincia di Agrigento, cioè Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Per le elezioni amministrative 2024 – sabato 8 e domenica 9 giugno – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali 2024, risultati e spoglio in diretta provincia di Agrigento

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale in provincia di Agrigento.

Ore 20.05: Vito Terrana è il sindaco di Campobello di Licata: a Racalmuto, invece, vince Lillo Bongiorno

Ore 19.22: Ad Alessandria della Rocca il sindaco è Salvatore Mangione. A Campobello e Racalmuto poche schedine al termine dello spoglio: nel primo comune avanti Vitò Terrana mentre a Racalmuto Bongiorno.

Ore 18.10: A Caltabellotta, festeggia Biagio Marciante, che l’ha spuntata su Roberto D’Alberto

Ore 16.47: A Santa Elisabetta il sindaco è Liborio Gaziano che, con il distacco di 200 voti ha superato l’uscente sindaco Mimmo Gueli. A Naro ad avere la meglio è Milco Dalacchi che ha superato l’uscente sindaco Brandara e il candidato Barberi. A Caltabellotta Biagio Marciante è avanti rispetto al candidato D’Alberto; A Racalmuto secondo gli ultimi aggiornamenti Lillo Bongiorno è avanti rispetto a Petrotto e Picone. A Campobello di Licata al momento c’è un testa tra Michele Termini e Vito Terrana, seguiti da Pitruzzella e Musso.

Ore 16.20: A Campobello di Licata, al momento i primi risultati vedono l’ordine: Vito Terrana e Michele Termini vicinissimi (531 il primo, 532 il secondo) e Antonio Pitruzzella ad una quarantina di voti (492) a fronte di 1600 schede scrutinate. A Naro sembra tracciata la vittoria di Milco Dalacchi, che ha già ottenuto oltre 1200 voti con 7 sezioni già scrutinate su 12. Seguono Roberto Barberi con 731 voti e Maria Grazia Brandara con 686 preferenze, mentre a Racalmuto le prime centinaia di schede scrutinate vedono al momento un confronto diretto tra Calogero Bongiorno e Salvatore Petrotto (683 contro 645), mentre Salvatore Picone è al momento a 355 preferenze. A Santa Elisabetta al momento è avanti di un centinaio di voti Liborio Gaziano sull’uscente Domenico Gueli (647 a 483) ma mancano ancora all’appello le due sezioni più importanti per numero della città, la 1 e la 2. Infine, A Caltabellotta, al momento, a circa un terzo delle schede scrutinate è Biagio Marciante a condurre con 130 voti di scarto su Roberto D’Alberto, mentre ad Alessandria della Rocca, a circa 400 schede scrutinate, Salvatore Mangione e Giuseppe Montana sono distanziati da poche decine di voti.

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni amministrative 2024, i nomi dei sindaci eletti in provincia di Agrigento

Alessandria della Rocca: Salvatore Mangione

Caltabellotta: Biagio Marciante

Campobello di Licata: Vito Terrana

Naro: Milco Dalacchi

Racalmuto: Lillo Bongiorno

Santa Elisabetta: Liborio Gaziano

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia 37 Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali in provincia di Agrigento, ecco i dati dell’affluenza in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva (domenica 9 giugno, ore 23): 45,41%

Alessandria della Rocca: 41,94%

Caltabellotta: 60,14%

Campobello di Licata: 54,17%

Naro: 37,89%

Racalmuto: 45,86%

Santa Elisabetta: 33,58%

Chi sono i candidati

Di seguito un articolo sui candidati alle elezioni amministrative / comunali 2024 in provincia di Agrigento, Comune per Comune.

