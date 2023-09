L’addio della Sicilia al presidente Napolitano, Schifani: “Stratega della politica”

Anche la Sicilia in lutto per la morte del presidente emerito: le note di Schifani e Lagalla per ricordare Giorgio Napolitano.

Anche la Sicilia piange la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano: tanti i messaggi di cordoglio dalle massime autorità locali, compreso il governatore Renato Schifani.

La Sicilia ricorda il presidente Giorgio Napolitano

Alla notizia della morte dell’ex capo dello Stato, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha deciso di divulgare una nota per ricordare la nota e importante figura politica italiana. “Con Giorgio Napolitano scompare uno stratega della politica, testimone di alcuni tra i più importanti avvenimenti della storia del nostro Paese dal dopoguerra in poi. Dotato di forte intelligenza e di grande abilità, sarà ricordato come uno dei principali protagonisti della vita politica italiana. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutto il governo regionale alla famiglia”.

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha rilasciato una nota per ricordare Giorgio Napolitano: “”Il mio cordoglio e di tutta l’amministrazione comunale per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ha condotto la sua vita nelle istituzioni, fino alla massima carica dello Stato, con rispetto e a garanzia della Carta Costituzionale. Alla sua famiglia rivolgo il mio pensiero e la mia vicinanza”.

La morte

Il presidente emerito Napolitano è morto all’età di 98 anni: da giorni era ricoverato in condizioni critiche alla clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma. Disposti i funerali di Stato, come si prevede in genere per gli ex presidenti.

Immagine di repertorio