Elezioni comunali 2023, quando e come si vota in Sicilia

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul prossimo appuntamento elettorale in Sicilia e sulle procedure di votazione.

Elezioni comunali

Elezioni comunali

elezioni regionali

Elezioni politiche regionali

Simboli elezioni politiche 2022 Sicilia Italia caso Italiani con Draghi. Fonte Viminale



elezioni comunali









elezioni comunali

Si avvicinano le elezioni comunali in Sicilia, che vedranno al voto 1.387.169 cittadini, in 128 centri dell’Isola, a partire da domenica mattina. Le urne rimarranno aperte dalle ore 7 fino alle ore 23, mentre lunedì chiuderanno alle ore 15.

In Sicilia si vota domenica 28 e lunedì 29 maggio, con l’eventuale turno di ballottaggio in calendario domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023.

Ma come si vota alle comunali 2023 in Sicilia? Iniziamo col dire che la modalità di voto varia a seconda del numero di abitanti. In questo articolo, tutte le informazioni utili su date, orari, modalità di voto in Sicilia per le prossime elezioni comunali 2023.

Come si vota in Sicilia nei comuni con meno di 15mila abitanti

Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti non è previsto il voto disgiunto, per cui non è possibile votare un candidato al consiglio che appartenga a una lista diversa da quella del sindaco scelto. Il candidato può tracciare una sola X sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale.

Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e questo viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato a quel consigliere. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, si può esprimere una sola preferenza, in quelli con più di 5.000 se ne possono effettuare due a patto che i prescelti non appartengano allo stesso sesso.

Come si vota in Sicilia nei comuni con più di 15mila abitanti

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti è possibile effettuare il voto disgiunto per cui si può votare per un candidato sindaco, e poi esprimere una preferenza per una lista collegata a un diverso candidato.

Come funziona il voto disgiunto

Sulla scheda elettorale si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare solamente a lui il voto, oppure sul simbolo di una delle liste per dare il voto sia al candidato sindaco che alla lista. In alternativa, come detto, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un’altra X sul simbolo di una lista, anche se non è collegata a quel candidato sindaco.

La legge elettorale, il sistema maggioritario e il ballottaggio in Sicilia

La legge elettorale per le elezioni amministrative 2023 in Sicilia, prevede due diverse modalità di voto in base al numero di abitanti del comune interessato.

Per le città al di sotto dei 15mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario: è proclamato sindaco chi ottiene il maggior numeri di voti, senza che sia necessario raggiungere la maggioranza assoluta (50%+1).

Unico caso in cui è previsto il ballottaggio è quando due o più candidati ricevano lo stesso numero di voti. In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali e che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori.

Per i Comuni al di sopra del 15mila abitanti, invece è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta per poter procedere con l’elezione la primo turno. Nel caso in cui questo non accada, e nessuno riesca a ottenere la maggioranza assoluta, si procede con il ballottaggio. Il ballottaggio ha luogo due settimane dopo, e si sfidano solo i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

Al ballottaggio vince chi ottiene più voti.

I numeri per la vittoria

Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, la vittoria si ottiene semplicemente ottenendo più voti degli altri candidati. In quelli con più di 15.000 invece sarà necessario ottenere la maggioranza assoluta (50% dei voti più uno). In caso non sia possibile i due candidati con più voti si sfideranno al ballottaggio, dove vincerà colui che prenderà più voti senza che sia necessario raggiungere nessuna percentuale o soglia di voti.

In caso sia presente una singola lista, essa deve comunque raggiungere il 50% dei voti totali ed è necessario che sia andato a votare almeno il 50% degli elettori.

Come sono ripartiti i seggi nel consiglio comunale in Sicilia?

Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, i due terzi dei seggi sono assegnati alla lista del candidato vincente, mentre l’altro terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste che si sono presentate. Il primo a ottenere un seggio è il candidato sindaco, e a seguire i consiglieri che hanno ottenuto più preferenze.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti invece il 60% dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi, invece, è diviso tra le altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. I primi eletti sono i candidati sindaci che non hanno vinto, poi seguono i candidati consiglieri in base al numero di preferenze ottenute.

Come funziona il ballottaggio?

Il ballottaggio, come abbiamo già detto in precedenza in questo articolo, è previsto due settimane dopo il primo turno nei comuni con più di 15.000 abitanti, in caso non venga raggiunta la maggioranza assoluta (50% più uno). A partecipare i due candidati che avranno ricevuto più voti al primo turno.

L’unico caso in cui il ballottaggio si svolgerà anche nei Comuni più piccoli, è se due candidati otterranno esattamente lo stesso numero di voti. In entrambi i casi vincerà il candidato che otterrà più voti.

Lo scrutinio dei voti, quando inizia in Sicilia

Le operazioni di scrutinio dei voti per le elezioni amministrative in Sicilia, inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15 della giornata di lunedì 29 maggio. Per prima cosa gli scrutatori dovranno seguire le procedure previste per verificare che tutto sia in regola con le norme .

È possibile che per i Comuni più piccoli i risultati saranno dichiarati già nella giornata di lunedì, mentre nelle città con diverse decine o centinaia di migliaia di votanti probabilmente i risultati ufficiali arriveranno in serata o martedì.

Quali documenti servono per votare in Sicilia?

L’elettore deve presentarsi ai seggi con la propria tessera elettorale e un documento d’identità.

Per sapere in quale seggio presentarsi, e in quale sezione, bisogna guardare alla tessera elettorale, dove si trovano indicati il numero e la sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza.

Per quanto riguarda il documento d’identità, oltre alla classica carta d’identità, sono ammessi anche altri documenti di identificazione (leggibili e con fotografia) rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

Tra questi ci sono: