Sicilia, Falcone: “Da governo Schifani 120 mln per contrasto caro vita e servizi cittadini”

"La Commissione Bilancio dell'Ars ha varato due importanti misure finanziarie di sostegno per le famiglie siciliane e le amministrazioni".

“La Commissione Bilancio dell’Ars ha varato oggi due importanti misure finanziarie di sostegno per le famiglie siciliane e le amministrazioni locali, impegnando nel complesso più di 120 milioni di euro attraverso due norme inserite nel collegato-ter. Come preannunciato dal presidente Schifani, diamo seguito all’impegno della Regione a intervenire per calmierare l’impatto del rialzo dei tassi d’interesse dei mutui. Attraverso l’Irfis, la Regione potrà erogare un contributo alle famiglie al di sotto dei 50mila euro di reddito per compensare i maggiori costi in interessi bancari sostenuti nel 2023″. Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Marco Falcone, commentando l’esito delle votazioni sulle norme del cosiddetto collegato ter che a breve approderà all’Ars.

Le dichiarazioni di Marco Falcone

“Ai Comuni, invece, per la prima volta dopo dodici anni potremo pagare la quarta rata del Fondo Enti locali entro l’anno in corso, mettendo quindi nella disponibilità dei sindaci tutte le trimestralità che spettano alle amministrazioni – aggiunge – Ciò si traduce in garanzie per i servizi ai cittadini che, a loro volta, potranno meglio sopportare il caro vita grazie all’aiuto della Regione sui mutui. Un ringraziamento va al presidente Daidone e ai componenti della Commissione per la sensibilità dimostrata”.