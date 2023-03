Caro voli, la “stangata” continua, fino a 700 euro per tornare a pasqua in Sicilia

Si raggiungono cifre molto alte se si decide di acquistare un biglietto aereo per la Sicilia, in occasione delle festività pasquali, ancora più cari i prezzi per il ritorno in città come Roma e Milano

Se pensavate di voler acquistare oggi un biglietto aereo per rientrare in Sicilia in occasione delle festività pasquali 2023, forse è meglio considerare un metodo di trasporto alternativo, visto che i prezzi dei voli sono schizzati alle stelle. E non è tanto per dire. Guardando quanto costa oggi, un biglietto per ritornare nell’Isola, atterrando a Palermo o a Catania, partendo da Roma e Milano, le cifre superano le centinaia di euro, per non parlare degli eventuali acquisti per i biglietti per fare rientro dopo la Pasquetta. E se pensiamo alle festività successive, come il 25 aprile, la situazione non migliora. In un recente articolo del Quotidiano di Sicilia abbiamo raccontato che, per questo periodo, un volo per la Sicilia, può arrivare a costare fino a 400 euro.

La “stangata” dei voli aerei per la Sicilia, non è di certo una novità e in molti sanno che, l’acquisto del biglietto aereo con largo anticipo può rappresentare un modo per risparmiare sui costi di viaggio. Ma è una situazione destinata a durare anche per i prossimi mesi, anni? Sembrerebbe di no, con l’arrivo di una nuova compagnia aerea e l’attivazione dell’osservatorio permanente sul trasporto aereo rappresentano buone notizie per coloro che desiderano visitare la Sicilia in futuro senza spendere cifre esorbitanti.

Il quotidiano di Sicilia, nelle scorse settimane, aveva dato un’occhiata, ai prezzi dei biglietti delle due compagnie aree Ita Airways e Ryanair.

Abbiamo deciso di controllare, oggi, 11 marzo, quali sono i prezzi dei biglietti aerei, scegliendo il venerdì 7 aprile come data indicativa per la partenza e martedì 11 aprile, il giorno successivo alla pasquetta, per il possibile rientro per i fuori sede. E’ importante sottolineare che questi prezzi sono solo indicativi e potrebbero cambiare in base alla disponibilità dei posti, alla data effettiva della prenotazione e alle promozioni offerte dalle compagnie aeree.

Facendo una semplice simulazione, in due motori di ricerca delle compagnie aeree Ryanair e Ita Airways, ecco quali sono, quindi, i prezzi dei voli “andata e ritorno” da Roma e Milano, verso Catania e Palermo e poi ritorno.

Quanto costa tornare in Sicilia a pasqua con Ryanair

I prezzi di un volo aereo di andata e ritorno, dalla Sicilia (Palermo, Catania) con Roma e Milano, tra il 7 e l’11 aprile 2023. Ecco i prezzi più economici e quelli più cari:

Roma-Palermo offerta migliore: 167, 52 euro – Offerta più cara: 274,91 euro;

Milano-Palermo offerta migliore : 209,09 euro – Offerta più cara: 330,65 euro;

Roma-Catania, offerta migliore: 244,62 euro – Offerta più cara: 548 euro;

Milano – Catania migliore: 240,38 euro – Offerta più cara: 439,15 euro.

Quanto costa tornare in Sicilia a pasqua con Ita Airways

I prezzi di un volo aereo di sola andata per il 7 aprile 2023. Ecco i prezzi più economici e quelli più cari, da Roma e Milano verso la Sicilia, con destinazione Catania e Palermo:

Roma Palermo, offerta migliore 101,27 euro e offerta più cara 728,12 euro;

Roma Catania, offerta migliore 101,53 euro e offerta più cara 728,58 euro;

Milano Palermo, offerta migliore 126,36 euro e offerta più cara 263,05 euro;

Milano Catania, offerta migliore 153,75 euro e offerta più cara 335,36 euro.

Ecco quali sono, invece, i prezzi di un volo solo andata per l’11 aprile 2023, dalla Sicilia (Catania e Palermo) verso Roma e Milano. Dal più economico a quello più caro:

Palermo-Roma, offerta migliore 136,41 e offerta più cara 708,52 euro;

Palermo-Milano, offerta migliore 156,08 euro e offerta più cara 336,08 euro;

Catania- Roma, offerta migliore 183,23 euro e offerta più cara 719,83 euro;

Catania -Milano, offerta migliore222,23 euro e offerta più cara 438,85 euro.

La petizione su Chane.org per le dimissioni dell’AD Ita Airways

Considerato che la compagnia di bandiera, Ita Airways, dal suo debutto ad oggi non proporne tariffe molto convenienti rispetto alla concorrenza, è stata lanciata una petizione su Change.org che propone, Richiesta Dimissioni Amministratore Delegato Ita Airways.

Si legge nel sito delle petizioni online: “Vergogna! 509 euro il costo del solo biglietto Roma-Palermo, in un giorno normale. Siciliani continuano a subire il monopolio di Ita Airways che impone prezzi insostenibili. Insularità come punizione in contrapposizione con qualsiasi logica di sviluppo”.