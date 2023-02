Anche a Pasqua sale il prezzo dei biglietti: caro voli, “consigli per gli acquisti” ai siciliani

In attesa di nuove compagnie aeree low cost e osservatorio dei prezzi per la Sicilia, oggi è importante conoscere il momento giusto per prenotare un volo

Ogni anno, la stessa storia. Migliaia di siciliani fuori sede vogliono tornare a casa per le festività e se non hanno pensato a prenotare con abbondante anticipo un biglietto aereo, saranno costretti a pagare cifre spropositate. E’ successo per le festività natalizie e succederà anche per Pasqua. Ma il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta.

Raggiungere la Sicilia nei giorni di festa è quasi come andare in America. È costoso. Il Quotidiano di Sicilia, ha raccontato in queste settimane, l’impennata dei prezzi dei voli, l’annuncio di del presidente della Regione, Renato Schifani di una nuova compagnia aerea che presto potrà atterrare in Sicilia. Un altro strumento utile a combattere il caro voli sarà l’osservatorio permanente sul trasporto aereo, ancora non attivo.

Quanto costano i biglietti dei voli aerei per Pasqua 2023, la simulazione

Ma la Pasqua quest’anno cade il 9 aprile e chi ha deciso di tornare in Sicilia ha già provveduto ad acquistare il proprio biglietto per evitare che di spendere cifre esorbitanti e non rimanere lontano da amici e partenti.

Ecco quali sono i prezzi dei voli aerei per chi decidesse oggi di prenotare il proprio viaggio da e per la Sicilia in occasione delle festività pasquali.

Abbiamo scelto il venerdì 7 aprile come data indicativa per la partenza e martedì 11 aprile, il giorno successivo alla pasquetta, per il possibile rientro per i fuori sede.

Facendo una semplice simulazione, in due motori di ricerca delle compagnie aeree Ryanair e Ita Airways, ecco quali sono i prezzi dei voli “andata e ritorno” da Roma e Milano, verso Catania e Palermo e poi ritorno.

I prezzi per i voli aerei di Ryanair, ad oggi 22 febbraio, sono:

Da Roma a Catania per il 7 aprile, il prezzo più alto è di 55 euro;

Da Catania a Roma per l’11 aprile, il prezzo più alto è di 89 euro;

Da Milano a Catania, per il 7 aprile, il prezzo più alto è di 153, 99 euro;

Da Catania a Milano, per l’11 aprile, il prezzo più alto è di 243, 64 euro;

Da Roma a Palermo, per il 7 aprile, il prezzo più altro è di 87,90 euro;

Da Palermo a Roma, per l’11 aprile, il prezzo più alto è di 111,18 euro;

Da Milano a Palermo, per il 7 aprile, il prezzo più alto è di 144 euro;

Da Palermo a Milano, per l’11 aprile, il prezzo più alto è di 200 euro.

I prezzi per i voli aerei di Ita Airways, ad oggi 22 febbraio, sono:

Da Roma a Catania per il 7 aprile, il prezzo economy parte da 108 euro, il prezzo business è di 220 euro;

Da Catania a Roma per l’11 aprile, il prezzo economy parte da 132 euro , il prezzo business è di 380 euro;

Da Milano a Catania, per il 7 aprile, il prezzo economy parte da 155 euro , il prezzo business è di 267 euro;

Da Catania a Milano, per l’11 aprile, il prezzo economy parte da 183 euro, il prezzo business è di 474 euro;

Da Roma a Palermo, per il 7 aprile, il prezzo economy parte da 123 euro, il prezzo business è di 223 euro;

Da Palermo a Roma, per l’11 aprile, il prezzo economy parte da 113 euro , il prezzo business è di 243 euro;

Da Milano a Palermo, per il 7 aprile, il prezzo economy parte da 157 euro, il prezzo business è di 300 euro;

Da Palermo a Milano, per l’11 aprile, il prezzo economy parte da 186 euro, il prezzo business è di 331 euro;

Ecco perché, in attesa di nuove compagnie aeree low cost e osservatorio dei prezzi, oggi è importante conoscere il momento giusto per prenotare un volo aereo, alle tariffe migliori, e quali sono le compagnie aeree che offrono il biglietto al prezzo più vantaggioso.

Viaggi in aereo: ecco quando prenotare se si vuole risparmiare

Secondo lo studio di un motore di ricerca ci possono essere differenze significative di prezzo sul momento in cui si decide di comprare un posto per una determinata tratta aerea.

Ci sono differenze se si acquista un biglietto a un determinato giorno e ora anziché ad un altro? Un’analisi del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it sul prezzo medio dei voli nazionali, con aeroporti di partenza e di arrivo in Italia, negli ultimi 12 mesi ha individuato il giorno e l’ora più convenienti per prenotare un volo e i mesi più economici per volare.

Il giorno migliore per prenotare

Come mostrano i prezzi medi, il martedì è il giorno più economico per prenotare un volo, con un prezzo medio di circa 138 euro. I prezzi tendono in generale a salire man mano che ci si avvicina al weekend: per questo è sempre consigliabile acquistare i voli ad inizio settimana, tra il lunedì e il mercoledì.

Il giorno peggiore per prenotare

La domenica, invece, sembra essere il giorno peggiore per acquistare i voli: i prezzi medi sono infatti di circa 148 euro in Italia.

L’orario migliore

In generale è sempre meglio comprare i biglietti la sera: infatti, i voli tra le 8 e le 20 costano in media circa 143 euro, mentre quelli tra le 20 e le 8 del giorno successivo 140 euro. Una piccola differenza, ma significativa.

Ma c’è anche un orario migliore per acquistare i biglietti? Sì, alle ore 2 di notte. I voli infatti costano circa 123 euro intorno a quell’ora. Storia diversa invece per le ore13, quando i biglietti hanno un prezzo di circa 148 euro.

Come evidenziano i dati, i prezzi dei voli aumentano in media nei giorni immediatamente precedenti alla partenza e che prenotare nella settimana precedente costa in media più del prezzo medio del biglietto.

Il risparmio si nota se si prenota con almeno 15 giorni di anticipo e salgono al 10%, quando si prenota con due mesi di anticipo.

I mesi migliori dell’anno per prenotare

Secondo quanto riporta l’analisi, i mesi migliori per volare sono gennaio e febbraio, eccellenti per prenotare un volo nazionale, visto il prezzo medio di 99 euro. A seguire ci sono marzo e settembre, rispettivamente il terzo e il quarto mese migliore, con un prezzo medio di 102 e 109 euro

Il mese peggiore per prenotare

E invece qual è il mese peggiore? Sicuramente dicembre, che mostra un prezzo medio di 167 euro. In generale, si nota una differenza di ben 55 euro sulla stessa tratta tra il mese più economico e quello peggiore.

Quando prenotare per un viaggio in Europa

Anche per volare in Europa i momenti migliori sono gennaio e febbraio, che hanno prezzi medi rispettivamente di 148 e 157 euro, seguiti da marzo e settembre con 173 e 183 euro. Al contrario, i mesi peggiori sono giugno e luglio, che hanno prezzi medi rispettivamente di 259 e 246 euro.

La differenza tra il mese più economico e quello più caro sulla stessa tratta è di 119 euro.

Quando prenotare per un viaggio nel resto del mondo

Un discorso molto simile si può fare anche per i voli per il resto del mondo, anche se dipende molto dalla destinazione: gennaio e febbraio sono ancora i mesi più economici, con prezzi medi rispettivamente di 546 e 554 euro. Il mese peggiore è invece giugno, che registra un prezzo medio di 782 euro.

La differenza tra il mese più economico e quello più caro sulla stessa tratta può essere anche cospicuo e arrivare a ben 236 euro.