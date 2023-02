Un volo per la Sicilia? È come andare in America: fino a 400 euro per il ponte del 25 aprile

In attesa di Aeroitalia, costi alle stelle con Ita per un biglietto andata e ritorno Milano/Palermo nonostante si prenoti con oltre 2 mesi di anticipo. Qds tornerà a verificare i prezzi

Raggiungere la Sicilia nei giorni di festa è quasi come andare in America. È costoso. Dopo l’indignazione generale per il caro voli a Natale e per gli aumenti pasquali con Ita Airways e Ryanair, si scopre adesso che il costo dei biglietti è già lievitato per il grande ponte del 25 aprile e per quello del primo maggio. Prenotando già ora, dunque con oltre due mesi di anticipo, un biglietto di andata e ritorno sulla tratta Milano-Palermo può comportare una spesa massima di circa 400 euro. Un viaggio improponibile se riguarda un’intera famiglia, paradossale se si considera che ad aprile, in alcuni giorni, un volo andata e ritorno da Milano a New York o a Miami può non superare i 600 euro.

La Regione Siciliana, che ha prima battuto i pugni contro i rincari presentando un esposto all’Antitrust, nei giorni scorsi ha annunciato che ci sarà un terzo vettore, la nuova compagnia Aeroitalia a collegare la Sicilia con Roma, la Lombardia e l’Emilia Romagna. E i costi, secondo quanto è stato annunciato, non saranno mai superiori a 150 euro. Per il primo volo da Palermo a Roma, però, bisognerà attendere il primo giugno, mentre da Catania, il 27 marzo partirà il primo aereo per Bergamo. L’avvio delle nuove tratte, però, al momento non sembra aver indotto le altre compagnie ad abbassare i costi e il QdS tornerà a verificare l’andamento dei prezzi in vista della Pasqua, delle prossime festività e delle vacanze estive.

Prezzi alle stelle per un Milano-Palermo

Basta controllare le tariffe proposte da Ita per un biglietto andata-ritorno Milano/Palermo con partenza da Linate fissata a venerdì 21 aprile e ritorno in programma per mercoledì 26, ovvero in occasione del lungo ponte del 25 aprile. Il prezzo, variabile in base agli orari, può raggiungere i 450 euro viaggiando in classe economy.

Va leggermente meglio, invece, nel caso in cui si optasse per viaggiare con Ryanair: Milano Malpensa-Palermo andata e ritorno nello stesso periodo (21-26 Aprile), può costare un po’ più di 300 euro. Per la tratta Bergamo-Palermo il costo è più contenuto e non supera i 260 euro. Una somma a cui però va aggiunto il costo degli spostamenti per raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio.

Questa invece la situazione relativa, al momento, per un altro ponte, quello dal 28 aprile al 2 maggio: il prezzo può raggiungere le 400 euro ma se si scelgono gli orari più convenienti si può risparmiare riuscendo a limitare la spesa a circa 250 euro.

Tariffe leggermente più basse per Catania

Andando invece ad analizzare l’altro scalo più importante in Sicilia, quello di Catania Fontanarossa, la situazione sembra essere un “pelo” migliore. Un Milano-Catania per il periodo 21-26 aprile viene proposto da Ita con il prezzo più economico di 241,59 euro, a fronte di un massimo di 334,97 euro. Condizioni simili con Palermo, invece, sul fronte Ryanair.

E per il ponte dal 28 aprile al primo maggio? Prezzi piuttosto “spinti” con Ita, con un esborso minimo fissato a 239,97 euro, mentre con Ryanair la spessa è più abbordabile e con una media di 150 euro si riesci ad acquistare il biglietto di andata e ritorno.

I prezzi, a prescindere, appaiono già piuttosto alti, in relazione al fatto che mancano ancora due mesi al momento dell’ipotetico viaggio.

Cosa cambierà con Aeroitalia?

Occorrerà verificare, a questo punto, cosa succederà con Aeroitalia Aviolinea, la compagnia aerea che a partire dal prossimo 27 marzo collegherà Catania e Palermo a Milano-Bergamo e Roma-Fiumicino come annunciato in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. La mission dell’azienda, per sua stessa ammissione, sarà quella di venire incontro ai siciliani e calmierare i prezzi.

“Non ci saranno tariffe superiori ai 150 euro” è stata la dichiarazione fatta dall‘amministratore delegato di Aeoritalia Intrieri.