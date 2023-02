Aeroitalia, dal 27 marzo nuove tratte da e per la Sicilia: ecco quali e quanto costeranno i biglietti

Aeroitalia collegherà Catania e Palermo a Milano-Bergamo e Roma-Fiumicino: ecco le nuove tratte e i tariffari disponibili

Combattere il caro voli e permettere ai siciliani di poter viaggiare senza “salassi” economici. E’ questo l’obiettivo principe o la “Mission” di Aeroitalia aviolinea, la compagnia aerea che da marzo collegherà gli scali più importanti dell’isola come Palermo e Catania anche con Milano-Bergamo e Roma-Fiumicino.

Aeroitalia, che opera su destinazioni italiane ed europee e che nei scorsi mesi aveva coperto anche la Trapani-Catania, poi successivamente ritirata, dal prossimo 27 marzo inaugurerà nuove tratte da Palermo e Catania: ecco quali.

Le nuove tratte a partire dal 27 marzo

I nuovi collegamenti riguarderanno le tratte Catania-Milano (Bergamo) – Catania (al via dal 27 marzo); Palermo-Roma-Palermo (dal primo giugno); Catania-Roma-Catania (dal primo ottobre); Catania-Forlì-Catania (dal 31 marzo); Trapani-Forlì (dal 15 giugno); Lampedusa-Bergamo (dal 3 giugno). In particolare, per i collegamenti con Roma sono previsti 6 voli giornalieri (3 da Palermo e 3 da Catania) all’andata e altrettanti al ritorno, dal lunedì alla domenica.

Il tariffario di Aeroitalia: ecco quanto costerà viaggiare

Venire incontro agli utenti: questo il mantra che Aeroitalia ha fatto già suo.

“La massima tariffa per ogni tratta sarà di 150 euro” sono state a riguardo le parole chiare e coincise dell’amministratore delegato della compagnia aerea Gaetano Francesco Intrieri.

Chi sceglierà di viaggiare con Aeroitalia, infine, potrà scegliere tra tre tipologie di tariffe: basic, classic e baz.