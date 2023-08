In Sicilia più uomini e mezzi per contrastare gli incendi

Il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco ha detto che in Sicilia servono più mezzi e uomini per combattere gli incendi

“Il governo è al lavoro per implementare gli organici dei Vigili del Fuoco: è già stato effettuato un potenziamento che non si verificava da diversi anni, ma è chiara la necessità di potenziare ulteriormente la Sicilia per garantire un’autonomia di intervento almeno nelle prime ore degli incendi”.

Così il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco, a margine della visita al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo, rispondendo ai giornalisti sulla sollecitazione dei sindacati a colmare l’assenza di 400 unità dei Vigili del Fuoco in Sicilia.

Più organico

“La cooperazione con la Regione per la lotta agli incendi, con l’intervento di oltre cento squadre, è la dimostrazione che l’autonomia di intervento esiste già – continua Prisco -. I cittadini siciliani sono al sicuro, ma si può fare meglio: c’è l’intenzione di mandare ancora più uomini e mezzi. Il viaggio delle squadre dei Vigili del fuoco per arrivare qui è stato molto complesso, ma la risposta è stata assolutamente efficiente”.

Immagine d’archivio