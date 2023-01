Sicilia protagonista a “C’è Posta per Te”: Alessio apre la busta al padre Salvatore

Nella puntata di ieri sera di "C'è Posta Per Te" spazio alla riappacificazione di una famiglia siciliana segnata da un lutto

Una busta di “C’è Posta per Te” è stata recapitata questa settimana a due siciliani emigrati a Noceto, in provincia di Parma. Alessio è andato via dalla Sicilia con la compagna Veronica per lavoro e dopo aver litigato pesantemente col padre Salvatore.

Dopo la morte di Enza, madre di Alessio e Giulia, avvenuta nel 2017, Salvatore aveva subito cercato una nuova compagnia e, dopo due mesi, ha stretto una relazione con Simona.

Il litigio tra Alessio e papà Salvatore e la partenza dalla Sicilia

Il figlio maggiore, che già conviveva con Veronica, non l’ha presa bene e ha cominciato a prendere le distanze da lui. Dopo alcuni tentativi di riavvicinamento, Salvatore e Alessio hanno litigato al telefono perché il padre, per ripicca, non voleva più prestare al figlio la moto che gli serviva per andare a lavorare. Totó, come veniva chiamato dalla famiglia, al culmine della lite telefonica va minacciosamente sotto casa del giovane con in mano una catena e con un taglierino. Mentre litiga pesantemente con Alessio si affaccia la nuora che li invita a non urlare. L’uomo, accecato dalla rabbia, le dice che è una poco di buono.

Qui si chiudono i rapporti tra padre e figlio e, dopo pochi mesi, Alessio e Veronica vanno via dalla Sicilia trasferendosi in provincia di Parma. A soffrire di questa situazione è anche Giulia, che ai tempi della morte della madre 49enne aveva solo 13 anni. Lei, al contrario del fratello, ha accettato la nuova relazione del papà con Simona, la quale non ha sostituito sua madre ma ha saputo aiutarla in un momento drammatico della sua vita. Giulia rimprovera il fratello e la cognata di aver lasciato sola anche lei e vorrebbe riabbracciarli.

La riappacificazione da Maria De Filippi: “Non sostituirò mai tua madre”

Ma i due sono molto arrabbiati. Veronica è delusa dal suocero, anche perché per tanti anni ha assistito come una figlia la moglie Enza che era gravemente malata e non si aspettava che Totó arrivasse a proferire nei suoi confronti quelle brutte frasi. Il padre implora il figlio di aprire la busta, chiede perdono e assicura a lui e alla compagna che saprà rimediare al tempo perduto.

Dopo qualche tentennamento Alessio, spinto anche da Veronica e dalle lacrime della sorella, apre la busta. Un lungo abbraccio con la Giulia, poi la riappacificazione col padre e, infine, anche un saluto timido a Simona, nuova compagna di Totó che gli dice all’orecchio: “Non sostituiró mai tua madre, tranquillo”. La storia finisce tra tanta commozione, ma anche con un particolare che rileva Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset, rivolgendosi ad Alessio, fa notare una straordinaria somiglianza tra lui e il ballerino di Amici Andrea Sullo: “Siete uguali, nessuno te l’ha mai detto?”. Tra tante lacrime c’è spazio anche per un sorriso in studio.