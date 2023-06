Sicilia come la Sardegna, spiagge a limitata fruizione: ecco quanto costerà farsi un bagno

Una decisione che accomuna le due più grandi isole del Mediterraneo.

Parola d’ordine, preservare l’ambiente naturale. Motivo per cui, le utorità locali di Sicilia e Sardegna stanno adottando misure per limitare il numero di visitatori sulle spiagge. Una decisione che accomuna le due più grandi isole del Mediterraneo, destinata a gravare non poco sulle tasche di italiani e stranieri pronti, con l’arrivo dell’estate, a prendersi la tintarella in spiaggia.

App in aiuto

Tanto per portare un esempio, il numero massimo disposto per Cala dei Gabbiani e Cala Biriala è di 300 visitatori al giorno, con i bagnanti costreetti a prenotare il loro posto tramite l’app “Cuore di Sardegna” almeno 72 ore prima della visita. La tassa di ingresso contribuirà alla sorveglianza, al parcheggio e alla manutenzione delle spiagge.

Biglietti e tariffe

Mentre, per accedere a Cala Goloritze, raggiungibile soltanto a piedi o in barca, si paga un biglietto d’ingresso di 6 euro. Cala Mariolu, un’altra delle spiagge più famose della Sardegna, richiede una tariffa di attracco per le barche. A sottolineare l’importanza di proteggere l’ambiente fragile di Baunei, che è stato classificato come il mare più bello d’Italia nel 2022, ci pensa il sindaco, Stefano Monni.