Sicilsat Comunications, un’eccellenza siciliana che si fa “spazio” nel mondo

Innovazione, avanguardia tecnologica, ricerca costante per offrire le risposte migliori e più performanti ai propri clienti. Sono questi i capisaldi di Sicilsat Comunications, azienda siciliana attiva nel settore della telecomunicazione e dei sistemi satellitari.

Concetto Squadrito

Una vera e propria eccellenza, nata nel 2015 da un’audace idea di Concetto Squadrito: creare ciò che, fino a quel momento, non esisteva. Ovvero una realtà radicata nel territorio, capace di rappresentare un punto di riferimento nel settore d’appartenenza e una grande opportunità lavorativa per i giovani ingegneri siciliani. E non è una caso che, ognuno degli attuali dieci dipendenti di Sicilsat, abbia alle spalle una laurea in ingegneria all’Ateneo catanese. Squadrito, però, all’atto fondativo dell’azienda, non portò in dote solo questi propositi coraggiosi ma anche la sua decennale esperienza nel mondo delle telecomunicazioni, iniziata nel 1982 tra le fila di Selenia spazio. Il risultato, a quasi sette anni dalla fondazione, evidenzia una crescita costante, sia nel fatturato che nel portafoglio clienti e nella considerazione degli addetti ai lavori.

Il punto di forza di Sicilsat sta anzitutto nel personale, composto da professionisti di assoluto livello, che danno un fondamentale apporto al costante sviluppo. Sviluppo che viene e sarà garantito scegliendo di ampliare l’organico e di puntare su figure giovani, con la voglia di mettersi in gioco e imparare dalle risorse senior già presenti in azienda. La forza di Sicilsat sta anche nei suoi clienti, perché l’azienda con sede a Pedara si pone come obiettivo quello di offrire soluzioni calibrate sulle singole esigenze, progetti prima e prodotti poi che siano unici, che calzino a pennello con richieste specifiche e molto particolari. Insomma, chi si rivolge a Sicilsat cerca qualcosa che non esiste ancora sul mercato. In estrema sintesi, il tratto distintivo è quello di saper offrire la migliore soluzione in termini di tempestività, rapporto qualità prezzo e avanzamento tecnologico. Capacità che la distingue dalle grandi multinazionali statunitensi o cinesi, che offrono invece soluzioni base e standardizzate. Ma chi sono i clienti tipo di Sicilsat? I nomi sono di assoluto livello: Asi (Agenzia spaziale italiana), Esa (Agenzia spaziale europea), Eutelsat (ente gestore dei sistemi satellitari europei), Govsat (gestore dei sistemi satellitari della base Usa di Sigonella).

Un parco clienti che non conosce confini e che si arricchisce costantemente con aziende di tutto il mondo. Alla base c’è un rapporto di fiducia e di stima, come dimostra ciò che è avvenuto durante i più duri mesi del confinamento pandemico. Tante aziende americane, impossibilitate a viaggiare, si sono infatti rivolte a Sicilsat, affidandole le loro attività commerciali in Europa.

L’avanguardia tecnologica la si riscontra anche nelle attrezzature con cui e su cui lavora l’impresa catanese. Basti pensare alle certificazioni Iso 9000 e Iso 27000, o ad importanti riconoscimenti quali Nos (nulla osta di sicurezza) e Nosi (nulla osta di sicurezza industriale), che le cosentono di lavorare con enti pubblici e ministeri. Gli standard elevati sono garantiti dalla competenza di ogni ingegnere, ma anche dal ricorso ai migliori e più affidabili software presenti sul mercato. Senza dimenticare, poi, la strumentazione d’alto livello, che raggiunge frequenze fino a 50 GhZ Importante anche il rapporto costante con l’Università di Catania.

Una stretta collaborazione orientata allo sviluppo ed alla ricerca, elementi fondamentali per guardare al futuro. Sicilsat, d’altronde, è da sempre proiettata nel futuro, guarda all’avvenire perché la sua mission è quella di offrire soluzioni sempre nuove, in grado di adattarsi al costante ed impetuoso sviluppo delle tecnologie satellitari. Una realtà sempre in evoluzione, che non si ferma mai.

Proprio in questi giorni Sicilsat volerà a Parigi, per definire con Eutelsat il piano di sviluppo per i prossimi anni. L’obiettivo? Essere un passo avanti, per rispondere prontamente alle richieste e alle esigenze dei clienti di domani.