Sicurezza stradale: al via campagna con Miss Italia e patrocinio Mit

Protagonista Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Al via la campagna sulla sicurezza stradale con protagonista Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Lo comunica una nota del Mit.

Si tratta, si legge, “della prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione a cui ha lavorato il dicastero di Porta Pia: entro fine mese ci sarà anche una riunione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’educazione stradale nelle scuole, il tutto mentre gli uffici sono impegnati per costruire il nuovo codice della strada. Oggi Miss Italia è protagonista di un video, seguiranno alcune immagini spot. E presto ci saranno altre iniziative con altri vip, preziosi soprattutto per sensibilizzare i più giovani”, conclude la nota del ministero.

“Troppi giovani perdono la vita ogni anno sulle strade italiane: è fondamentale che siano i giovani protagonisti a sensibilizzare ragazze e ragazzi sui rischi al volante”. Lo ha sottolineato su Twitter il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, presentando il video sulla sicurezza stradale con la Miss Italia 2022 Lavinia Abate. “Accogliamo con grande soddisfazione il messaggio di Miss Italia, a cui seguiranno altre iniziative”, ha aggiunto. “Entro fine mese porteremo avanti i tavoli con il Ministero dell’Istruzione e del merito per l’educazione stradale nelle scuole. Avanti così”, ha concluso.