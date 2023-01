Sicurezza, a Vittoria servono interventi urgenti

Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi per la città, tra strade dissestate, mini discariche e continui atti vandalici nella villa comunale. In Consiglio comunale crescono i malumori

VITTORIA (RG) – Un’operazione antimafia, strade dissestate, una discarica in bella vista vicino al mercato dei fiori, vandali che distruggono la villa comunale. Il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi al Comune di Vittoria e molte sono le cose che non funzionano.

Ovviamente alcuni di questi sono dei problemi datati, non addebitabili all’attuale Amministrazione, ma i cittadini chiedono comunque interventi mirati per non lasciare la città in balia dei malintenzionati.

“Le condizioni disastrose in cui versa il manto stradale di Vittoria ci autorizzano a chiedere che fine abbiano fatto i fondi che, nel mese di gennaio del 2022, quindi giusto un anno fa, erano stati annunciati dall’Amministrazione comunale – ha evidenziato il consigliere comunale e segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, Biagio Pelligra -. Ricordiamo che Vittoria aveva avuto autorizzati dal ministero dell’Interno circa 160mila euro per le opere straordinarie di rifacimento del manto stradale, opere da attuare entro il 2022 e, in parte, entro il 2023”.

Il consigliere ha annunciato un’interrogazione in Consiglio comunale perché “stiamo parlando di fondi – ha aggiunto Pelligra – che devono essere rendicontati. La domanda è più che legittima visto che di rifacimento dell’asfalto, in città, ne abbiamo visto poco o nulla. Quindi, sarebbe utile comprendere in che modo si è voluto procedere”.

Alla denuncia del manto stradale, si aggiunge quella di una discarica all’interno dell’area del Mercato dei Fiori. “Ancora una volta, dopo quella segnalata in estate a Scoglitti, ci troviamo dinanzi a una maxi discarica – hanno sottolineato i consiglieri comunale di Vittoria, Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi -. Innanzitutto verificheremo se sussistono le autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio dei rifiuti speciali ammonticchiati alla carlona. Lo spettacolo è orripilante e gli odori nauseabondi. In una città che soffre per le discariche abusive e le fumarole è questo l’esempio che dà il Comune? Abbiamo una Amministrazione che sotto il profilo dell’ambiente non ha fatto nulla: non emergono multe né videosorveglianza, niente controlli straordinari, bonifiche all’anno zero”.

E poi ancora, cestini dei rifiuti divelti e strutture danneggiate alla villa comunale, alcuni vandali hanno anche dato fuoco alla spazzatura, rovinando anche i sedili.

“Spacciatori e delinquenti – ha detto il sindaco Francesco Aiello – distruggono la Villa comunale. Una vergogna inguardabile”.

Serviranno delle telecamere, magari così qualche giovane irrispettoso potrebbe abbandonare i propri piani vandalici. Sul resto, invece, non si esprime né il sindaco né la Giunta. Attenderemo le interrogazioni dei consiglieri per capire meglio cosa si farà in città per risolvere questi problemi.