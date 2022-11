Sindaci Ischia, basta con polemiche su abusivismo quando ancora si cercano vittime

"Solo una cortesia: adesso, un po’ di silenzio, almeno mentre si scava nel fango. Per le lezioni 'su cosa andava fatto' prenotatevi tutti dopo" ha scritto il sindaco di Bacoli

”E’ il momento del dolore, ci sono ancora dispersi sotto il fango, tra cui anche minori. I nostri cuori e le nostre attività sono concentrati nel recupero quanto prima delle persone disperse. La polemica sull’abusivismo edilizio è un argomento trito e ritrito e fuori luogo in questo momento. Nella legge del 2018 del governo Conte, comunque, non c’era e non c’è nessun condono per l’isola di Ischia, è un’informazione sbagliata”. Lo ha detto il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale intervistato da Rainews24.

“Quando accade qui, è colpa dell’abusivismo. E colpa della gente che ‘se l’è cercata’. Quando accade altrove, è una tragedia. Una tragedia, e basta. Va bene. Va bene anche così. E così, se vi pare. Una liturgia a cui siamo abituati, da tempo. Solo una cortesia: adesso, un po’ di silenzio, almeno mentre si scava nel fango. Un po’ di silenzio almeno mentre si recuperano i corpi senza vita di bambini, di donne, di anziani. Il silenzio. Per le lezioni ‘su cosa andava fatto’ prenotatevi tutti dopo. Per i processi ‘a chi è più colpevole’ ci sarà tempo e modo, perché colpe ce ne sono, certo, ma ora le priorità sono altre”. E’ il post polemico pubblicato su Facebook dal sindaco di Bacoli (Napoli) Josi Gerardo Della Ragione sulla frana avvenuta a Casamicciola, sull’isola d’Ischia.

“Adesso silenzio – ribadisce Della Ragione – e ognuno si chieda soltanto come può dare una mano a questi eroi. A chi da due giorni scava, a chi aiuta gli sfollati, a chi porta viveri, aiuti, conforto. Con i morti ancora a terra, un po’ di silenzio. Per loro, per chi sta donando se stesso”. Della Ragione ha pubblicato la foto di alcuni volontari provenienti da Bacoli, comune dei Campi Flegrei con vista sulle isole di Ischia e Procida: “Avete tutto il nostro sostegno, siete il nostro più grande orgoglio. La Protezione Civile Falco, il Coordinamento Volontari Campania, guidati dal nostro Nunziante Lucci. C’erano a Sarno, c’erano in Abruzzo, ci sono oggi ad Ischia come durante il terremoto di 5 anni fa. Ci sono sempre”.