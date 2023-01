Siracusa, bomba esplode all’ingresso di un condominio: paura e panico tra i residenti

La deflagrazione ha causato ingenti danni al portone, alla finestra di un appartamento al primo piano e alle due auto parcheggiate proprio davanti il portone

Un forte boato, intorno alle ore 21.30 in via Pietro Novelli, ha fatto tremare la zona nord di Siracusa. A causarlo l’esplosione di una bomba, carta piazzata davanti l’ingresso di un condominio.

I danni provocati dall’esplosione

La deflagrazione ha causato ingenti danni al portone, alla finestra di un appartamento al primo piano e alle due auto parcheggiate proprio davanti il portone.

Indagini in corso

Sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato la zona, intervenendo per metterla in sicurezza, e la Polizia con la Scientifica per effettuare i rilievi del caso e la Squadra mobile che si occuperà delle indagini.

Da verificare l’eventuale presenza di telecamere per individuare i presunti autori che hanno piazzato l’ordigno prima di scappare.