Degrado a Siracusa: divano gettato in mare nel lungomare di Levante

Ortigia da paradiso naturale a inferno dell’incuria e dell’abbandono. E’ quello che succede al mare di Levante che, a Siracusa, si è trasformato in una discarica per ingombranti.

Il primo giorno dell’anno, un divano è stato rinvenuto, nelle acque antistanti al muraglione del lungomare Elio Vittorini, adagiato sugli scogli come una specie marina protetta. Solo che, in questo caso, l’esemplare va subito rimosso e il terribile gesto, compiuto da ignoti, da destinare all’estinzione.

C’è chi, tra le polemiche e le chiacchera da tastiera, è passato ai fatti, procedendo con non poca difficolta alla rimozione del divano immerso nel mare di Siracusa. Ecco che fine ha fatto il divano, oggi.

L’intervento di un cittadino ha permesso la ricollocazione dell'”ingombrante marino”

Augusto Scariolo, protagonista assoluto di questa impresa, racconta su facebook: “Grazie al mio sup, ho provveduto a tirare in secco l’odioso divano, ponendolo a sgocciolare e ad essiccarsi sulla attigua lingua di cemento che contorna il muraglione alla sua base, spalle al Lungomare che prende il nome da Elio Vittorini e fronte che, per lo più, un divano pone ad un apparecchio televisivo. No, quel divano non poteva restare per me un minuto di più in quelle acque!”.

foto facebook, profilo di Augusto Scariolo