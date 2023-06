Siracusa, il sindaco Italia: “Cinque anni difficili ma ricchi di opportunità”

Francesco Italia ha vinto la sfida al ballottaggio contro Ferdinando Messina ottenendo il 55,4% dei voti: “Ripartire correggendo le cose che non hanno funzionato”. L’affluenza ha sfiorato il 39%

SIRACUSA – Francesco Italia è stato riconfermato sindaco di Siracusa. È questo il responso delle urne che ha visto prevalere il primo cittadino uscente sull’altro candidato alla poltrona di sindaco, Ferdinando Messina. Francesco Italia ha ottenuto 21.501 voti, pari al 55,39 % dei votanti. Ferdinando Messina ha ottenuto 17.318 voti, pari al 44,61%. Il dato definitivo dell’affluenza è stato del 38,74%: hanno votato in tutto 39.571 persone. Al ballottaggio del 2018 i votanti erano stati il 34,07 %, per un totale di 35.169 votanti.

Francesco Italia sostenuto da 5 liste civiche

Al primo turno l’affluenza era stata del 55,02 %, pari a 56.203 votanti. Francesco Italia è stato sostenuto da 5 liste civiche: Noi per la Città, Edy Bandiera Sindaco, Oltre, Siracusa più Verde e Francesco Italia Sindaco. Ferdinando Messina, candidato del centro-destra, è stato sostenuto da 11 liste: Unione di Centro, Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico Siracusa 2023, Fuori Sistema per Siracusa, Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti, Insieme, Grande Siracusa, Prima l’Italia-Siracusa protagonista con Vinciullo, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento Civico 4 – Mangiafico Sindaco. Al primo turno Italia aveva ottenuto 13.036 voti, pari al 24,08 % dei votanti. Messina, sempre al primo turno, aveva ottenuto 17.392 preferenze pari al 32,22%. Quindi Italia è riuscito a recuperare gli 8 punti in percentuale che lo separavano da Messina ed a ribaltare la situazione.

Della nuova Giunta comunale faranno parte Edy Bandiera, che sarà anche vice sindaco, gli uscenti Pier Paolo Coppa, Fabio Granata e Vincenzo Pantano; e Teresella Celesti, Salvatore Consiglio, Giuseppe Gibilisco, Giancarlo Pavano e Barbara Ruvioli. Francesco Italia nel 2018 era stato eletto con 18.210 voti, pari al 52,99% dei votanti, dopo essere stato vice Sindaco dal 2013 al 2018. Il riconfermato Sindaco è laureato in Giurisprudenza ed è specializzato in marketing, comunicazione d’impresa e giornalismo televisivo. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale il sindaco Italia si troverà in minoranza dato che le liste che appoggiano Messina oltre a quelle che appoggiavano gli altri candidati alla sindacatura hanno un maggior numero di consiglieri.

“Bisogna ripartire correggendo le cose che non hanno funzionato e proseguire con quelle che hanno funzionato sapendo che ci aspettano cinque anni difficili ma anche ricchi di opportunità – ha dichiarato Francesco Italia – . Gli elettori ci hanno detto di portare a compimento i progetti che abbiamo iniziato nei 5 anni trascorsi. È ovvio che noi partiremo dalle cose che non hanno funzionato o che hanno funzionato meno perché, nel momento stesso in cui vengo rieletto, devo parlare a tutti, cominciando da quella parte di città che nelle urne ha fatto altre scelte proprio perché non soddisfatta della nostra azione”.

“Saranno cinque anni importanti perché caratterizzati dagli oltre 50 milioni che abbiamo ottenuto grazie al Pnrr e dai fondi della nuova programmazione – ha concluso Italia -. Soldi che contribuiranno a cambiare definitivamente il volto di Siracusa”.

“Abbiamo proposto un’alternativa alla città – ha commentato Ferdinando Messina – ma la città ha scelto diversamente. Ne prendiamo atto. Noi abbiamo messo la nostra passione e il nostro entusiasmo”.