Siracusa, interventi di riqualificazione per Ortigia

Hanno preso il via questo lunedì i lavori di recupero degli spazi antistanti la Porta Marina: si procederà con ripavimentazione, realizzazione di una nuova area verde e di un attraversamento pedonale

SIRACUSA – Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha annunciato una serie di novità per le prime settimane del 2023. Tra queste figurano l’ultimazione dei lavori di riqualificazione del Castello Maniace, l’avvio dei lavori di riqualificazione degli spazi antistanti la Porta Marina nell’isola di Ortigia, e gli interventi sul ponte intitolato a Santa Lucia.

I lavori dell’area di Porta Marina hanno preso il via questo lunedì. La grande parte degli interventi riguarderà la ripavimentazione e la realizzazione di una nuova area verde. Ma non solo: infatti i lavori interesseranno l’intera area, compresa l’aiuola di largo Michelangelo da Caravaggio e ciò grazie ad una interlocuzione con l’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) che ivi collocò una lapide in ricordo dei civili e dei militari morti in mare. I lavori saranno realizzati dalla ditta “Cogen costruzioni generali srl” di Catania che, tra le imprese partecipanti alla selezione e in possesso dei requisiti, ha presentato il ribasso più alto, pari al 10,91 per cento.

Per l’intervento il Comune aretuseo ha stanziato una somma complessiva di poco superiore ai 298 mila euro, compresa la parte per le spese accessorie necessarie alla realizzazione dell’opera.

Il progetto punta a ridefinire meglio l’intera zona che, allo stato attuale, non ha una precisa connotazione, andando a delimitare gli spazi in base alla loro destinazione d’uso. L’area interessata dall’intervento si estende per poco meno di 1.700 metri quadrati di cui 710 di sede stradale. Due spazi, diversamente pavimentati, saranno destinati ai pedoni (eliminando le barriere architettoniche) e nascerà una nuova zona verde in parte calpestabile.

In prossimità della Porta, sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato rispetto al piano stradale. Quanto all’aiuola di largo Michelangelo da Caravaggio, sarà interamente ripensata, con la piantumazione di essenze che non ostruiscano la visibilità della grande lapide, e sarà delimitata con la collocazione di una catena da ancora.

“Conclusa la ripavimentazione della Marina grazie ai lavori della Regione Siciliana – ha dichiarato il sindaco Francesco Italia – continuiamo con la riqualificazione del centro storico. Mi sembra significativo intervenire proprio alla Porta Marina, in un’ideale linea di continuità con quanto realizzato dalla Regione, così da valorizzare una delle zone più frequentate da siracusani e visitatori, vero e proprio accesso per chi vuole godere dei monumenti e dell’atmosfera di Ortigia”.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria al Ponte Santa Lucia, uno dei due collegamenti tra Ortigia e la terraferma, si prevede che possano iniziare già entro i primi giorni di marzo. Sono in corso le procedure di affidamento del progetto esecutivo dei lavori, per i quali l’Amministrazione ha previsto una spesa di quasi 330 mila euro.

Di questa somma complessiva, 99.408 euro sono a disposizione per tutte le spese accessorie legate allo svolgimento dell’opera e la parte relativa agli oneri di sicurezza non sarà soggetta al ribasso. I lavori consisteranno nella verifica degli elementi strutturali del ponte, nella sabbiatura e verniciatura delle parti metalliche, nel controllo e sostituzione delle pannellature in acciaio inox, nella revisione dell’impianto elettrico e nell’implementazione di quello di illuminazione dei canali.

“A 18 anni dalla sua inaugurazione – ha detto il primo cittadino – ci è sembrato importante investire alcune somme per la principale infrastruttura di accesso al centro storico, non solo sotto il profilo del controllo e della manutenzione ma anche sotto quello del decoro“.