Siracusa, parte l’alienazione di alcuni immobili comunali

Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha indetto un’asta pubblica per l’edificio dell’ex Ente comunale di assistenza, ormai non utilizzato. In totale sono quattro gli stabili che verranno dismessi

SIRACUSA – L’Amministrazione comunale di Siracusa ha dato il via all’alienazione di quegli immobili che non ritiene ormai funzionali alle attività dell’Ente. Difatti, con determina dirigenziale del settore Patrimonio n. 3223 del 15/07/2024, è stato pubblicato all’Albo pretorio il bando avente per oggetto “Indizione della procedura di Asta Pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito a Siracusa in via Serafino Privitera“.

Un piano di alienazione immobili per un valore di 3,8 milioni di euro

Si tratta dell’“Ex Ente comunale di assistenza”, edificio, che in passato ha ospitato l’Istituto musicale, e che rientra tra quelli previsti nel “Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale 2024/2026” approvato di recente dal Civico consesso. Detto Piano è composto da numerosi voci. Quattro sono gli stabili messi in vendita per un valore indicativo di mercato che ammonta a poco meno di 3,8 milioni. Il più importante lo stabile della biblioteca comunale di via dei Santi Coronati stimato due milioni 250 mila euro.

Gli altri, tutti non utilizzati, sono: un basso adiacente alla biblioteca, lo stabile dell’ex Ente comunale di assistenza in via Privitera, quello dell’ex Scuola rurale di via Avola. Nella lista degli immobili comunali da valorizzare figurano: l’Antico Mercato, Villa Reimann, ex liceo classico di via Gargallo, ex convento del Ritiro, ex chiesa dei Cavalieri di Malta, la biblioteca di via San Pietro, la Galleria Montevergini, palazzo Montalto, palazzo Impellizzeri e il palazzo di piazza Minerva, i campi da tennis della Cittadella dello sport e di villa Formosa (in viale Santa Panagia), i campi da calcio di via Pachino e di Cassibile, l’impianto sportivo di Belvedere, la palestra della scuola di via Algeri, oggi diventato “presidio di legalità”, l’ex convento di via Grottasanta e la scuola di via di Villa Ortisi, la piscina grande e quella piccola della Cittadella e l’impianto sportivo di via Lazio.

Per l’ex Ente comunale di assistenza la base d’asta è 650 mila euro

La vendita dell’immobile “Ex Ente comunale di assistenza” avverrà con la procedura di pubblico incanto, con il metodo delle offerte segrete esclusivamente in rialzo o almeno pari al prezzo base indicato nell’Avviso d’asta, e che è di 650 mila euro.

La data di scadenza per la presentazione delle offerte, in maniera improrogabile, è fissata per le ore 13 del 16 settembre. L’apertura delle buste avverrà il giorno dopo. Tutte le informazioni relative al Bando, alle modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte, alle cause di esclusione, alle procedure di aggiudicazione, sono consultabili sul sito istituzione dell’Ente.

“A distanza di pochi mesi dalla sua approvazione, l’Amministrazione comunale avvia la concreta realizzazione del Piano di alienazione e valorizzazione dei suoi immobile ritenuti non più funzionali alla sua attività – dichiara l’assessore al Patrimonio, Salvatore Consiglio – . Lo fa in coerenza con quanto disposto nel Dup (Documento unico di programmazione), ma soprattutto con il programmato iter di razionalizzazione del patrimonio comunale, per l’efficientamento e il dimensionamento dei suoi beni”.