Siracusa: perseguita e aggredisce donna: divieto di avvicinamento per 50enne

Il cinquantenne ha tempestato per mesi la donna con messaggi, telefonate, pedinamenti e in almeno un occasione l'ha aggredita

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno eseguito la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 50 anni di Siracusa. La misura adottata dal GIP del Tribunale di Siracusa si è resa necessaria per le continue condotte persecutorie e violente nei confronti di una donna.

Messaggi, telefonate e pedinamenti

Il cinquantenne ha tempestato per mesi la donna con messaggi, telefonate, pedinamenti ed appostamenti e, inoltre, in almeno un occasione l’ha aggredita causandole lesioni. Per tali fatti, il GIP di Siracusa ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 150 metri dalla stessa.