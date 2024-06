Siracusa, ricca programmazione per l’estate 2024

Si inizia oggi con la Festa della musica in piazza Santa Lucia a partire dalle 17. Eventi e spettacoli raccolti in otto rassegne su cinema, editoria, arte animeranno la stagione fino a settembre

SIRACUSA – Un cartellone estivo ricco di eventi culturali per i siracusani. Infatti sono ben otto le rassegne che animeranno l’estate siracusana a partire da oggi e fino al mese di settembre inoltrato. Cinque di queste hanno una storia ormai consolidata da un successo crescente: il premio di doppiaggio “Tonino Accolla”, le Feste Archimede, l’Ortigia Film Festival, la Regata storica dei quartieri e il Premio letterario nazionale “Elio Vittorini” e Premio per l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi”; tre, anche se più recenti, si sono distinte per la qualità dell’offerta artistica e culturale: Festa della musica, Settimana di musica barocca e Mediterrarté.

“Sarà un cartellone molto ricco che tocca diverse espressioni artistiche – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e turismo Fabio Granata – costruito grazie ad organizzatori di cui conosciamo il lavoro, l’abnegazione e i rischi che ogni anno si assumono. Due le novità: l’avere messo in rete tutte queste realtà e avere pensato una promozione che intende raggiungere direttamente i viaggiatori utilizzando sia gli strumenti del Comune che la rete alberghiera ed extra-alberghiera dell’intera provincia. Puntiamo molto a fare crescere questi eventi, che rappresentano il tessuto connettivo di un’attività culturale di cui andiamo molto orgogliosi”.

Anche a Siracusa la Festa della musica

Come in tutta Europa, anche Siracusa oggi avrà la sua Festa della musica, che si svolgerà in piazza Santa Lucia per opera della Pro loco. A partire dalle 17, le prime esibizioni saranno dedicate ai bambini per poi dare spazio a cinque cantautori. La seconda parte dell’evento vedrà sul palco 5 band e, infine, un dj set. Il 29 e 30 giugno sarà la volta del contest di doppiaggio organizzato dall’associazione “Arca” che da quest’anno prende il nome di Euromed Festival Tonino Accolla, intitolato all’attore e grande doppiatore siracusano. La tradizionale parata per le vie della città, dai Villini di corso Umberto fino a piazza Duomo, aprirà il 3 luglio l’edizione numero 11 per delle Feste Archimedee, ideate da Carlo Gilistro è organizzate e dirette dall’associazione culturale Le Interferenze.

L’Ortigia Film Festival

Quest’anno l’apertura è stata affidata a 20 associazioni sportive dilettantistiche. Con le sue 15 edizioni consecutive Ortigia Film Festival viene oggi annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Off presenta al grande pubblico la cinematografia prima italiana e internazionale, attraverso un’attenta selezione di proposte audiovisive, che hanno teso a creare una linea di congiungimento ideale fra la Sicilia e i grandi fermenti che animano la cultura cinematografica e il cineturismo.

Diciottesima edizione per la Regata dei quartieri storici, organizzata da “Il Gozzo di Marika”, che animerà il centro storico e il mare circostante dal 5 al 18 agosto. A contendersi il palio, come sempre, saranno Oritgia, Tiche, Acradina, Neapolis e Epipoli. Sarà interamente dedicata ad Antonio Vivaldi la quinta edizione della Settimana barocca Siracusa, organizzata dall’Orchestra barocca siciliana, che si svolgerà dal 6 all’11 agosto e avrà sede nel Chiostro dei Cappuccini.

Il mese di settembre inizierà con il Premio letterario nazionale “Elio Vittorini” e Premio per l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi”, dal 4 al 7 al Teatro Comunale. Quest’anno sono 34 le opere ammesse. L’estate siracusana si chiuderà con Mediterrarté, festival del classico-contemporaneo. Per due settimane si susseguiranno spettacoli di teatro e teatro dei pupi, musica e danza per indagare la cultura mediterranea ma in chiave attuale.