Arte e scienza protagoniste delle Feste archimedee

Presentati gli eventi della storica manifestazione ideata dal pediatra Carlo Gilistro. Tra gli ospiti più attesi Virginia Bocelli e Luca Madonia, serata inaugurale il 29 giugno

SIRACUSA Tutto pronto in città per le Feste Archimedee 2023, in programma il 29/30 giugno ed il 2 luglio. La presentazione della manifestazione, giunta alla decima edizione, si è svolta nella sala stampa del Comune di Siracusa alla presenza del sindaco, Francesco Italia, e dall’assessore alla Cultura, Fabio Granata. L’evento, con il patrocinio col Comune, investe sulla creatività e sul talento, nel nome del genio di Archimede, per contrastare i malesseri diffusi tra le nuove generazioni. Il tema delle Feste Archimedee 2023 è “Il mondo è la mia casa”. Lo scopo socio-educativo, culturale e “terapeutico”, è stato ricordato dal pediatra siracusano e ideatore e fondatore della rassegna delle Feste Archimedee, Carlo Gilistro. Il coordinatore artistico, sezione musica, Claudio Iudicelli, ha illustrato il programma dell’evento.

“Tanti saranno gli ospiti di quest’anno – ha detto – . È stato fatto un lungo e attento lavoro di ricerca dei talenti che rappresentano i giovani che sono riusciti ad esprimere appieno il proprio talento. Vi sarà Lina Gervasi che con il suo particolarissimo strumento, il theremin, eseguirà alcune colonne sonore, Jo M e Carbone che rappresentano il cantautorato giovanile della nostra terra, Luca Madonia con il suo trio eseguirà in piazza Minerva alcuni brani della sua lunga carriera artistica, dai Denovo alle collaborazioni con il Maestro Franco Battiato. Carmen Ferreri, con la quale abbiamo iniziato da poco una collaborazione artistica, che eseguirà alcuni suoi brani e delle cover con le quali si è particolarmente distinta durante il contest televisivo “Amici” di Maria De Filippi, arrivando seconda alla finalissima.

“Inoltre – ha aggiunto Iudicelli – avremo l’onore di ospitare Virginia Bocelli, che riceverà il premio Feste Archimedee 2023, Cecille – ringraziamo la Fondazione Bocelli, che ne ha agevoltato la partecipazione – Ernesto Marciante al quale è stato chiesto di ritornare sul palcoscenico in rappresentanza dei talenti che sono stati premiati nel corso degli anni ed infine il Maestro Antonio Canino, vecchio amico delle Feste. Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta di un breve cortometraggio che descrive la bellezza della natura e del nostro pianeta, coniugato con le melodie di due veri talenti della musica, con il quale apriremo le due serate in Piazza Minerva”.

I giovani talenti musicali che si esibiranno nei vari siti del centro storico di Siracusa saranno seguiti da Mirella Furnari, docente del liceo Musicale Gargallo e soprano lirico di rinomata fama, e da Vincenzo Macario, event manager, che rappresenta le 12 scuole siracusane che con le loro coreografie daranno vita al Gran Galà della Danza di domenica 2 luglio. Infine, quest’anno, oltre al premio Feste Archimedee, verrà assegnato anche un premio “Feste Archimedee – Sezione Europa”, ad un gruppo di giovanissimi artisti di Mandragora di Tenerife.

“Le Feste Archimedee – ha detto il sindaco Italia – sono una proiezione verso il futuro perché la loro mission è la valorizzazione dei talenti dei nostri figli sin dalla più tenera età. In ciò esiste un’innegabile affinità con le scelte compiute in questi anni dall’Amministrazione comunale, che ha fatto dell’attenzione verso i giovani un punto qualificante della sua attività. La fiducia nei giovani è il più importante investimento che una comunità possa fare per il futuro. A Siracusa lo si fa nel nome di Archimede, il più talentuoso dei suoi figli, capace di innovare la scienza come pochi altri nella storia dell’umanità. E ciò non è di secondaria importanza”.