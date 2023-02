Siracusa, un giardino tropicale nel cuore di Ortigia

Dopo cinque anni Palazzo Vermexio ha riaperto le porte alla “Casa delle Farfalle” che è pronta a offrire un’esperienza immersiva a cittadini e turisti e a “insegnare” la biodiversità agli studenti

SIRACUSA – Dopo cinque anni ritorna a Siracusa la “Casa delle Farfalle” luogo ricco di colori e suggestioni. La struttura è ospitata nel giardino Artemision all’interno di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo ad Ortigia.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del primo cittadino, Francesco Italia, del deputato regionale, Tiziano Spada, e dell’organizzatore, il giornalista Enzo Scarso. La “Casa delle Farfalle” è praticamente un giardino tropicale, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, dove centinaia di farfalle vivono, prosperano e volano in un ambiente che ricrea perfettamente le loro esigenze.

La “Casa delle Farfalle” di Siracusa è stata concepita per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove i visitatori possono ammirare da vicino le farfalle in tutte le loro forme e colori. Il giardino è stato progettato per fornire un habitat naturale e confortevole per questi bellissimi insetti, con un clima caldo e umido che imita le loro origini tropicali, e dove sono libere di volare tra la rigogliosa vegetazione. All’interno i visitatori possono ammirare diverse specie di farfalle, ognuna con caratteristiche uniche, colori meravigliosi e grandezze differenti e scoprire il loro emozionante mondo in ogni fase del ciclo di vita, dall’uovo alla crisalide e infine alla farfalla adulta.

L’esperienza educativa e didattica che offre, alla presenza di esperti naturalisti che spiegheranno la biologia delle farfalle, il loro ciclo di vita, la metamorfosi da baco a farfalla, insieme a tante curiosità, è preziosa per insegnare ai bambini l’importanza dell’ambiente e dell’ecosistema, mentre gli adulti possono apprezzare la bellezza e la fragilità del mondo naturale.

“Abbiamo accettato di buon grado – ha dichiarato il sindaco Italia – la proposta di ripetere, dopo il successo di cinque anni fa, questa iniziativa, che non è solo curiosa perché ha un forte valore pedagogico. La Casa delle Farfalle è una modo per riflettere sugli equilibri delicati della natura e sull’importanza della biodiversità. I visitatori impareranno a conoscere un mondo inaspettato, ricco e affascinante per la bellezza e la varietà di questi insetti. Cinque anni fa accorsero migliaia di siracusani e turisti e, soprattutto, tante scolaresche e bambini. Pensiamo che anche questa volta avremo lo stesso successo e avremo messo un altro mattone nel cammino della consapevolezza circa la bellezza della natura e l’importanza di difenderla. Difendere la natura significa salvare il mondo”.

“Siamo molto felici di aprire nuovamente le porte della Casa delle Farfalle a Siracusa – detto l’organizzatore del progetto, Enzo Scarso – . Il nostro obiettivo è quello di offrire un’esperienza educativa e coinvolgente per tutti, e la sensazione di trovarsi in un giardino tropicale, circondati da farfalle di ogni colore e forma, è semplicemente indescrivibile”.

La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È consigliato un abbigliamento a strati poiché le farfalle all’interno della serra vivono in condizioni naturali, con calde temperature e alti livelli di umidità.