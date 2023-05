Sorpresa da incendio mentre è a letto: donna muore carbonizzata

E’ una fine atroce quella fatta dalla 68enne Tamara Turriziani, un’italiana con problemi di disabilità. Un rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, l’ha sorpresa mentre si trovava a letto, e nulla ha potuto fare, a causa dei suoi impedimenti fisici, per mettersi in salvo. Il dramma martedì sera a Cornaredo, nel Milanese, quando, verso le 3, in un appartamento al terzo piano del condominio che si trova al civico 5a di via Primo Levi scoppia l‘incendio.

Gatto in salvo

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, hanno trovato il cadavere della malcapitata ormai carbonizzato. A essere stato salvato dai pompieri è invece il gatto che faceva compagnia all’anziana. Ancora in corso di accertamento le cause del rogo, su cui indagano i carabinieri. La salma della 68enne è stata affidata all’autorità giudiziaria.