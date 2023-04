Sos nel Mediterraneo, barca in avaria in mare. Alarm Phone: “Abbiamo perso i contatti”

Mentre in Italia si discute di Dl migranti, Alarm Phone lancia nuovi appelli alle autorità per salvare vite in pericolo in mare.

Nuovo SOS ha lanciato in queste ore da Alarm Phone per una barca in avaria nel Mediterraneo centrale con 29 persone a bordo.

Nel frattempo, trenta migranti sono arrivati al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, soccorsi dalla Guardia costiera al largo delle coste di Portopalo di Capo Passero. La Prefettura siracusana sta coordinando le regolari operazioni sbarco. Dopo le procedure di identificazione si prevede che i migranti siano trasferiti nei centri di accoglienza.

Barca in avaria nel Mediterraneo, l’SOS

“Abbiamo perso il contatto con l’imbarcazione tre ore fa. Le condizioni meteorologiche sono molto difficili, con onde di un metro e mezzo e vento da 20 nodi. Un’operazione di soccorso deve essere avviata senza ritardi”, dice l’Ong in un Tweet.

🆘 Boat in distress in the central Med! Alarm Phone was alerted to 29 people in distress. We've alerted authorities. We lost contact to the boat 3 hours ago. Weather conditions are very tough (1.5m waves, 20kts winds) – a rescue operation must be launched without delay! pic.twitter.com/iKflMgXeaR — Alarm Phone (@alarm_phone) April 20, 2023

L’Ong avrebbe già allertato le autorità. Si tratta dell’ennesima barca in pericolo nel giro di pochi giorni. Mentre i salvataggi in mare proseguono, in Italia – dove, ricordiamo, è in vigore uno stato di emergenza voluto dal Governo Meloni – il tema delle migrazioni e della gestione dei flussi continua a essere al centro del dibattito politico. Nelle scorse ore, il Senato ha dato il via libera ad alcuni emendamenti del Dl migranti nonostante le polemiche accese da parte dell’opposizione.

Immagine di repertorio