Migranti, è ufficiale: dichiarato lo stato d’emergenza, l’annuncio di Musumeci

Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il Governo Meloni ha deliberato lo stato d'emergenza. Ecco cosa prevede.

Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il Governo Meloni ha deliberato lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo.

La decisione è arrivata al culmine del vertice che si è tenuto al Viminale a partire dalle 15 di oggi, martedì 11 aprile 2023, e dopo diverse settimane di discussione in merito alle politiche di accoglienza e di gestione delle Ong.

Migranti, dichiarato lo stato d’emergenza

Lo stato d’emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, avrà la durata di sei mesi.

“Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli – ha detto Musumeci – della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300%. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea”. Sulla necessità dello stato d’emergenza si era espresso, nelle scorse ore, anche il presidente della Regione Renato Schifani.

Nel frattempo, il dramma nel Mediterraneo continua. La Guardia costiera e un mercantile stanno scortando una barca con 400 migranti a bordo nel mar Jonio; Catania si prepara invece ad accogliere circa 700 persone in due tensostrutture allestite in città e le Ong denunciano situazioni drammatiche in diverse imbarcazioni bisognose di aiuto in mare.

Immagine di repertorio