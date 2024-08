Sospiro di sollievo a Trapani: ritrovato Roberto Di Bono

Roberto è stato rintracciato e, fortunatamente, si trova in buone condizioni: l'uomo era irreperibile dalla giornata di ieri

Enorme sospiro di sollievo a Trapani. E’ stato infatti ritrovato e sta bene Roberto Di Bono, l’uomo di cui non si avevano più notizie da ieri sera. La comunità, in ansia per la sua scomparsa, può finalmente tornare a sorridere.

Roberto Di Bono sta bene

Secondo quanto riferito dalle forze di polizia, Roberto è stato rintracciato e, fortunatamente, si trova in buone condizioni. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma hanno confermato che l’uomo è al sicuro e che non ci sono motivi di preoccupazione per la sua salute.

La famiglia e gli amici di Roberto esprimono la loro gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche e alle forze dell’ordine per il loro tempestivo intervento.

