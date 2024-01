Spaccia droga in casa mentre è ai domiciliari, arrestato 36enne a Palermo

L’uomo deteneva in casa oltre 140 grammi di hashish, suddivisa in dosi e pronte per la vendita al dettaglio

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un palermitano, 36enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno arrestato nel quartiere Sperone uno spacciatore, il quale si trovava già agli arresti domiciliari per fatti analoghi. L’uomo deteneva in casa oltre 140 grammi di hashish suddivisa in dosi, pronte per la vendita al dettaglio.

La perquisizione

La perquisizione ha consentito di recuperare lo stupefacente che è stato sequestrato e consegnato al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo, per gli accertamenti tecnici. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha ripristinato per il 36enne l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.