L’inseguimento, la perquisizione e la droga lanciata anche dal balcone: 2 arresti nell’Acese

Due incensurati arrestati per spaccio di droga: ecco l'esito dell'ultimo controllo dei carabinieri.

Nel corso di una serie di servizi anticrimine disposti dal comando provinciale etneo, i carabinieri della compagnia di Acireale e della stazione di Guardia Mangano hanno arrestato per spaccio di droga due incensurati di Aci Catena (CT), un 23enne e un 54enne.

Ecco il bilancio dell’operazione.

I due arresti per droga ad Aci Catena, la dinamica

Intorno alle ore 18, durante i controlli dei militari dell’Arma, l’equipaggio della pattuglia della stazione carabinieri di Guardia Mangano, in via Sciarelle del Comune di Acireale, ha notato un furgone bianco Dacia Dokker il cui conducente, appena ha notato la loro presenza, ha immediatamente e bruscamente cambiato direzione di marcia, imboccando una strada secondaria nel tentativo di eludere il loro probabile controllo.

Prontamente, la pattuglia ha iniziato l’inseguimento del mezzo sospetto, che ha iniziato a sfrecciare pericolosamente tra le vie del centro, nonostante i militari avessero azionato sirena e lampeggianti per salvaguardare l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada. La spericolata corsa aveva termine via Indirizzo di Aci Catena quando, altre gazzelle dei carabinieri accorse in supporto ai colleghi, gli hanno sbarrato la strada bloccandone la marcia.

Durante la folle corsa, però, non è sfuggito ai militari operanti il lancio di un involucro di cellophane dal veicolo, involucro comunque recuperato dagli stessi carabinieri, dopo aver fatto scendere e bloccato gli occupanti del mezzo. L’autista del furgone è stato identificato per un 23enne di Aci Catena, accompagnato da una 18enne con lui convivente.

I carabinieri, quindi, hanno verificato cosa vi fosse all’interno dell’involucro recuperato trovando 10 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita al dettaglio. Il personale operante, quindi procedeva alla perquisizione del mezzo e dei due occupanti, trovando solo all’interno del borsello che il 23enne una somma contanti di circa 900 euro verosimilmente provento di spaccio. Il 23enne, ormai alle strette, si è assunto la responsabilità di quanto accaduto e la proprietà della droga, mentre era evidente la totale estraneità ai fatti da parte della 18enne.

Perquisizioni e provvedimenti

Necessaria a questo punto la perquisizione anche all’abitazione dei due giovani che, preventivamente, era stata già fatta circondata da altro personale della compagnia carabinieri di Acireale chiamati in supporto.

Quest’ultima precauzione ha effettivamente portato i suoi risultati: infatti, nell’attesa che gli altri coinquilini dell’abitazione aprissero la porta di casa, i carabinieri che vigilavano l’esterno, hanno notato che un uomo, un 54enne, parente convivente dei due fermati, si è sporto dal balcone lanciando un sacchetto nel terreno circostante. Anche in questo caso i militari hanno recuperato la busta, al cui interno hanno trovato altri 64 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio.

Il 23enne e il 54enne sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.