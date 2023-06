Spacciatore vede i carabinieri e cerca di fuggire: un arresto nel Catanese

I Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno arrestato un pregiudicato 34enne del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un equipaggio impegnato in un controllo stradale di prenzione, aveva notato la strana manovra del conducente di un Mitsubishi Pajero che, visto la pattuglia in Piazza del Santuario, aveva repentinamente svoltato verso la via Messina cercando di dileguarsi. Questa manovra non è passata inosservata ai militari che hanno immediatamente inseguito il fuoristrada bloccandone la marcia in via Sant’Antonio. Avvicinatisi all’abitacolo, i militari hanno subito percepito il caratteristico odore acre della marijuana. Ad un certo punto, il 34enne ha fatto scivolare sull’asfalto uno spinello già confezionato nella speranza di non essere notato da loro. Quando sono emersi altri precedenti specifici a carico dell’uomo, i carabinieri si sono recati in via Federico presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione. Hanno così rinvenuto un involucro con 34 grammi di hashish posto su una stufa mentre, celato tra la legna, c’era uno scatolo di cartone con un barattolo di vetro contenente marijuana per complessivi 285 grammi. Infine, all’interno dei cassetti della camera da letto, i militati hanno trovato anche il materiale necessario al confezionamento per la vendita al dettaglio delle singole dosi, nonché la somma di 300 euro, ritenuti provento della vendita. L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è ora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.