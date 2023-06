Ai domiciliari ma continuava a fare il pusher: scatta l’arresto per 29enne

Attività contro lo spaccio di droga nel Catanese: il controllo e l'arresto del giovane spacciatore a Paternò.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò, hanno arrestato un 29enne del posto perché responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Ecco il bilancio del controllo.

Spaccio di droga a Paternò, arrestato 29enne

La scorsa sera la “gazzella” del Nucleo Radiomobile stava transitando lungo la via Bengasi, quando i militari, incuriositi dalla presenza di tre uomini che parlavano tra di loro, si sono avvicinati per effettuare un controllo. Il gruppetto, alla vista dell’auto d’Istituto, si è dileguato immediatamente.

I carabinieri hanno tuttavia riconosciuto uno dei tre fuggitivi, un 29enne a loro già noto per sue pregresse vicissitudini giudiziarie e che, in quel momento, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per scontare una pena per spaccio di stupefacenti.

Pertanto, i militari, con l’ausilio di un altro equipaggio, si sono recati nell’abitazione del 29enne, dove lo hanno trovato in evidente stato di nervosismo, e dunque lo hanno sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria hanno trovato, all’interno dell’intercapedine di un muro del corridoio dell’abitazione, 133 dosi di marijuana, singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio e, in un pensile della cucina, un involucro con altri 35 grammi della stessa sostanza per un peso complessivo di 256 grammi, due bilancini di precisione e la somma di 150 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, che teneva all’interno delle tasche dei pantaloni.

Il malfattore, associato al carcere catanese di Piazza Lanza, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto disponendo anche la sua permanenza in carcere all’esito dell’udienza di convalida.