Sparatoria di Nesima, cresce il numero dei coinvolti: altre due persone ricercate

Cresce il numero delle persone coinvolte nella sparatoria di Nesima che è costata la vita a Kastriot Ismailaj.

Si ampliano le indagini per la sparatoria avvenuta venerdì 30 giugno a Nesima, nella zona nord-occidentale di Catania. Sarebbero cinque, in totale, le persone attualmente ricercate per i fatti avvenuti in via Santo Cantone.

Nelle scorse ore un terzo uomo si era presentato alle forze dell’ordine per fornire la sua versione. Il soggetto in questione, di nazionalità italiana, si troverebbe in stato di fermo di Polizia Giudiziaria per tentato omicidio su richiesta della Procura.

Sparatoria di Nesima, ieri la morte di Katriot Ismailaj

Nella giornata di ieri, intanto, uno dei feriti, il 27enne Kastriot Ismailaj, è deceduto mentre si trovava ricoverato all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

Il giovane era stato infatti raggiunto da un proiettile alla testa e i medici dell’ospedale catanese non sarebbero riusciti a estrarre l’oggetto dal cranio. L’uomo era giunto in Pronto Soccorso in condizioni molto serie.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la sparatoria potrebbe aver avuto origine a seguito di alcuni dissidi di natura economica legati al possesso di una casa popolare in via Santo Cantone.

Foto di repertorio