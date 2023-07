Sparatoria a Nesima, morto in ospedale il 27enne ferito: si indaga ancora

Nulla da fare per Kastriot Ismailaj, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di proiettile. L'uomo è morto in queste ore.

Non ce l’ha fatta Kastriot Ismailaj, il 27enne cittadino albanese che era rimasto gravemente ferito in occasione della sparatoria avvenuta nel quartiere di Nesima, a Catania, venerdì 30 giugno. Il giovane è deceduto stamattina all’ospedale Garibaldi Centro del capoluogo etneo.

Sparatoria Nesima, inutili i tentativi dei medici

Le condizioni di Kastriot Ismailaj erano apparse immediatamente serie dopo che l’uomo era stato raggiunto da un proiettile alla testa. L’uomo era giunto al Pronto Soccorso del Garibaldi in codice rosso. I medici del nosocomio etneo non sarebbero riusciti a estrarre il corpo estraneo dal capo.

Intanto, nelle scorse ore, un terzo uomo coinvolto, un 27enne italiano attualmente sottoposto a fermo, si sarebbe presentato alla polizia per fornire la sua versione dei fatti.

Sparatoria Nesima, si cerca una quarta persona

Il giovane si troverebbe in stato di fermo di Polizia Giudiziaria per tentato omicidio su richiesta della Procura. Sono in corso le indagini per accertare un possibile coinvolgimento di una quarta persona.

Il 27enne si trovava già ricercato a seguito della deposizione fornita da uno dei feriti, un 43enne di nazionalità italiana. A quanto pare, alla luce della vicenda, vi sarebbero dei dissidi di natura economica legati al possesso di una casa popolare in via Santo Cantone.

Foto di repertorio