Terrore a Nesima, sparatoria in pieno giorno: due feriti, uno grave

Shock a Catania per l'ennesimo fatto di sangue: scattano le indagini.

Momenti di puro terrore a Nesima, quartiere popolare di Catania, dove nelle scorse ore si è verificata una sparatoria.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13, in una casa popolare di via Santo Cantone. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali grave.

Sparatoria a Nesima, due feriti

Rimane ancora da chiarire la dinamica della triste vicenda, l’ennesimo gesto di violenza in Sicilia nel giro di pochissimi giorni. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un edificio di via Santo Cantone, al civico 10. Due persone sarebbero rimaste ferite, una pare in maniera molto grave. Entrambi gli uomini in questione sono stati trasferiti in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’avvenuta sparatoria, sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile del capoluogo etneo per fare chiarezza sull’accaduto e individuare eventuali elementi utili alle indagini. Sulla scena individuate diverse macchie di sangue. Shock tra i vicini di casa.

Il movente del fatto di sangue rimane un mistero: non si esclude una lite per motivi personali. Pare che uno dei due uomini abbia riportato una ferita d’arma da fuoco alla tempia. L’altro avrebbe tentato di fuggire attraverso un balcone. Tentativo vano, poiché la ringhiera avrebbe ceduto.

Lo scorso 17 giugno la città di Catania è rimasta sotto shock per un’altra sparatoria, questa volta avvenuta in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Pochi giorni prima altri colpi di pistola in viale Bummacaro.

IN AGGIORNAMENTO

Immagine di repertorio