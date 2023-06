Catania, sparatoria in via Capo Passero

Sparatoria in via Capo Passero a Catania. Intorno alle 21:30 di ieri è arrivata una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Sparatoria in via Capo Passero a Catania. Intorno alle 21:30 di ieri è arrivata una segnalazione di colpi d’arma da fuoco alla sala operativa della Questura etnea. Sono state così immediatamente inviate le Volanti. Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola calibro 7.65 (2 hanno raggiunto i finestrini di una Fiat Panda. Sull’asfalto sono stati beccati dei bossoli. La squadra mobile si sta occupando delle investigazioni. Nel giro di pochi giorni sono avvenute diverse sparatorie. In viale Bummacaro è rimasto ferito un 20enne. L’azione potrebbe essere dovuta a una guerra tra piazze di spaccio. I poliziotti continuano a indagare.