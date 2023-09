Shock in via Garibaldi, spari contro donna: è grave in ospedale

La donna, coinvolta nella sparatoria di via Garibaldi, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Illesa la figlia.

Momenti di forte trambusto quelli vissuti nella serata di ieri, giovedì 21 settembre, in via Garibaldi ad Asti, dove una donna è stata ferita da un colpo di pistola mentre stava passeggiando in compagnia della figlia.

Sparatoria in via Garibaldi, come sta la donna

Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata raggiunta da un proiettile alla gamba, sotto gli occhi dei passanti. La dinamica dello sparo è ancora in fase di accertamento.

A quanto pare, a sparare il colpo in pieno centro storico sarebbe stato un uomo, il quale sarebbe stato riconosciuto dalla vittima. Sul luogo della sparatoria si sono presentati i sanitari del 118, gli agenti di Polizia e i carabinieri.

La donna, ferita gravemente, è stata quindi soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. Non avrebbe rimediato conseguenze, invece, la bambina.