Spari in discoteca a Carini: sospesa attività per 30 giorni

Il provvedimento del Questore di Palermo Leopoldo Laricchia dopo la rissa di qualche giorno fa che ha coinvolto una cinquantina di avventori

Per 30 giorni la discoteca Mob di Carini, in provincia di Palermo, dovrà rimanere chiusa. Il Questore Leopoldo Laricchia ha infatti disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la temporanea sospensione della licenza per tenere pubblici trattenimenti danzanti della discoteca. Il provvedimento è stato istruito dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sulla scorta del grave episodio di violenza, sfociato in rissa, verificatosi nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre scorsi. Un parapiglia che ha coinvolto circa 50 persone, con colpi di pistola che sono stati esplosi all’interno del locale

“Il Questore della provincia di Palermo, allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ed innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità, avendo inoltre cura della preminente esigenza della salvaguardia dei frequentatori oltre che della tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica – si legge nel provvedimento – ha adottato il citato provvedimento di sospensione della licenza per la discoteca “Mob Disco Theatre”, disponendone la temporanea chiusura per la durata di 30 giorni, a decorrere dalla cessazione degli effetti del sequestro penale. Il provvedimento ha natura preminentemente precauzionale e mira a scongiurare il ripetersi di eventi pregiudizievoli per l’ordine la sicurezza pubblica a prescindere dall’accertamento delle responsabilità in merito ai fatti accaduti”.