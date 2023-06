Sperlinga conferma il proprio impegno con la Difesa

Dopo il dialogo avviato con i vertici dell’Esercito, il sindaco Cuccì ha ribadito l’intenzione di realizzare sul territorio comunale un Hub addestrativo militare

ENNA – Sono stati giorni di tensione quelli appena trascorsi nei territori Nicosia, Sperlinga e Gangi a seguito dell’accordo siglato tra le tre amministrazioni comunali e il ministero della Difesa per la realizzazione di Hub addestrativi dell’Esercito italiano, in particolare di poligoni di tiro, che sarebbero sorti nei tre territori comunali.

Sono state molte le associazioni e i singoli cittadini che si sono opposti a tale decisione presa da parte delle Amministrazioni comunali. Il motivo principale è quello della difesa ambientale e del verde, che sarebbe messo fortemente in pericolo dalla presenza di numerosi soldati e dalle attività di addestramento e dagli spari provenienti dai poligoni. Proprio per questo motivo, le Amministrazioni comunali di Gangi e di Nicosia hanno deciso di tirarsi indietro e di revocare l’accordo siglato con il ministero solo l’8 maggio scorso. Diversa è stata la scelta del Comune di Sperlinga, che valutando tutti i pro e i contro dell’accordo, ha deciso di andare avanti e di permettere la realizzazione dell’hub nel proprio territorio.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuccì, in delegazione congiunta tra maggioranza e minoranza, ha incontrato i vertici militari della Sicilia, ponendo diversi quesiti per chiarire alcuni aspetti relativi alle attività addestrative. A queste domande, secondo la delegazione comunale sono state date ampie delucidazioni e rassicurazioni in merito a temi di fondamentale importanza quali la salute, la salvaguardia ambientale, le attività agricole e zootecniche, la sicurezza e gli eventuali indennizzi. Proprio per questo si è deciso di continuare con l’accordo stipulato con lo Stato e considerando che questo non è vincolante per il Comune, di valutare con serenità tutte le opzioni per giungere a una decisione finale da prendere tutti insieme, aiutati anche da valutazioni di esperti nei vari settori di competenza.

“Sono state trattate tutte le questioni poste in maniera esaustiva e completa – ha dichiarato il primo cittadino di Sperlinga Giuseppe Cuccì – ed è stata ribadita anche la natura dell’accordo, che in questa fase specifica risulta essere una manifestazione di intenti e interessi, ampiamente revocabili dalle parti in causa senza alcun effetto e conseguenza. Sono stati valutati inoltre tutti i vantaggi economici e di sviluppo di tale accordo, ricordando che la nostra comunità è in fase di spopolamento e che i dati ci dicono potrà scomparire nei prossimi decenni”.

“Proprio per questo – ha concluso Cuccì – abbiamo deciso di continuare nel nostro percorso insieme al ministero della Difesa, dandoci la possibilità di valutare tutti i pro e i contro, e di prendere una decisione che faccia i nostri interessi e quelli dei nostri cittadini”.