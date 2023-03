“Sport di tutti”: domani l’assessore Amata presenta il progetto nazionale

Il progetto è promosso dal dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire l'associazionismo sportivo

L’attività sportiva aperta a tutti come strumento di riscatto sociale e di inclusione. È l’obiettivo dell’avviso pubblico “Sport di tutti”, promosso dal dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di abbattere tutte le barriere di accesso e declinare concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità.

A sostegno dell’associazionismo di base

«Un’iniziativa a sostegno dell’associazionismo sportivo di base e per la promozione dei presidi nei quartieri e nelle periferie disagiate, che rientra tra gli obiettivi prioritari del governo Schifani e che noi sosterremo» afferma l’assessore regionale allo Sport, Elvira Amata. I contenuti dell’avviso e le modalità delle candidature finalizzate alla realizzazione del progetto negli ambiti “carceri”, “inclusione”, “quartieri” e “parchi”, saranno presentati domani, nella sede dell’assessorato, in via Notarbartolo 9, a Palermo, dall’assessore Amata e dai vertici del dipartimento per lo Sport e della commissione Sport della Conferenza delle Regioni a tutte le federazioni e associazioni del territorio siciliano.