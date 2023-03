Sposati da 66 anni, una vita insieme: i siciliani Giacomo e Domenica muoiono mano nella mano

Una storia commovente: i due sono scomparsi a pochissimi istanti di distanza l'uno dall'altra

Una vita passata insieme, coronata da ben 66 anni di matrimonio, e terminata mano nella mano, nell’amore che diventa infinito. Arriva da Bergamo la commovente storia di due coniugi, Giacomo e Domenica, rimasti uno attaccato all’altra fino all’ultimo istante della loro esistenza, sino all’esalazione dell’ultimo respiro. A trovare i corpi, distesi sul letto, è stato il figlio: mamma e papà sono volati in cielo dopo una lunga malattia e lo hanno fatto insieme, ancora una volta.

Domenica e Giacomo morti per cause naturali

Domenica Testa e Giacomo Di Grazia sarebbero deceduti a pochissimi istanti di distanza probabilmente per cause naturali.

Il figlio Andrea ha provato a svegliarli ripetutamente, ma ormai non c’era più nulla da fare: i sanitari del 118, sopraggiunti nell’appartamento, non hanno potuto fare altro che costatarne il trapasso.

I due coniugi avevano origini siciliane

I coniugi Di Grazia avevano origini siciliane, sono stati due commercianti e, sin dagli anni Sessanta, hanno vissuto in provincia di Bergamo.

“I miei nonni sono stati uniti quasi settant’anni e insieme sono scomparsi – ha raccontato il nipote Nadir al giornale “L’Eco di Bergamo” – Loro due si sono voluti bene sino all’ultimo e il destino ha voluto che la morte li portasse in cielo mano nella mano nella stessa notte. La loro morte improvvisa ci ha lasciati tutti noi sgomenti e addolorati, ma per due persone che si sono amate davvero tutta la vita, andarsene per mano insieme credo sia quanto di più incredibile ci si potesse augurare… Una specie di viaggio verso l’infinito, mano nella mano”.