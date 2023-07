Squalo in acqua, spettacolare avvistamento in Sicilia – VIDEO

Incredulità nel Messinese: il video dello squalo azzurro diventa virale.

Uno squalo azzurro avvistato in Sicilia nelle scorse ore: è accaduto nella spiaggia del Tono a Milazzo, in provincia di Messina.

Il video, diffuso sui social, è diventato subito virale.

Squalo azzurro a Milazzo, il video

Nel filmato diffuso su Facebook è possibile notare l’esemplare “passeggiare” indisturbato nelle acque del Messinese, proprio vicino ai bagnanti. Questi ultimi, alla vista del grosso esemplare, avrebbero iniziato a urlare e a darsi alla fuga in maniera concitata.

Si tratta del terzo avvistamento di squali nel giro di pochi giorni sull’isola. Casi simili si sono verificati recentemente nelle spiagge di Oliveri (sempre in provincia di Messina) e nelle acque di Santa Flavia, in provincia di Palermo. E durante la stagione estiva 2023 c’è stato perfino uno spettacolare avvistamento nel lido Fondachello di Casteldaccia: anche in questo caso pare si trattasse di un esemplare di squalo azzurro, avvistato a pochi metri dalla battigia.

Gli avvistamenti frequenti degli ultimi tempi fanno pensare alla possibilità che in Sicilia l’habitat stia diventando favorevole a questo tipo di esemplari. Sembra che non si tratti fortunatamente di squali che attaccano l’uomo, ma l’attenzione degli esperti rimane comunque alta.

Fonte video e foto: Facebook – Gaetano Tanino Ravalli GaEventi