Squid Game, l’attore Oh Yeong-su incriminato per molestie sessuali

L'attore 78enne, protagonista in "Squid Game", è stato incriminato in Corea del Sud per molestie sessuali: i fatti risalirebbero al 2017

L’anziano giocatore 001 della serie coreana campione d’incassi “Squid Game” è stato incriminato in Corea del Sud con l’accusa di molestie sessuali.

Oh Yeong-su, questo il nome dell’attore, avrebbe infatti toccato in modo appropriato il corpo di una donna.

I fatti risalirebbero al 2017, ma la presunta vittima ha deciso di sporgere denuncia lo scorso dicembre.

Oh Yeong-su, al momento, non si trova in stato detentivo.

L’attore di Squid Game nega le accuse

L’attore coreano, vincitore di un Golden Globe, si difende, respingendo tutte le accuse: “Le ho solo tenuto la mano lungo la strada per il lago – afferma a una tv locale – Mi sono scusato perché la persona aveva detto che non intendeva creare clamore attorno a questa situazione, ma non significa che stia ammettendo di essere colpevole”.

Indagini riaperte

La Procura di Suwon, nei pressi di Seoul, ha rivelato la notizia specificando che la vittima si sarebbe presentata a denunciare le molestie a dicembre dello scorso anno.

Le indagini erano state chiuse ad aprile 2022, per poi essere riaperte in seguito al ricorso fatto dalla donna.