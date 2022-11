Stabilizzazione Asu in Sicilia, sindacati: E’ una priorità”

Così in una nota i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Temp

“La stabilizzazione degli Asu è una priorità”. A dichiararlo i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Temp, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera e Danilo Borrelli. “Apprezziamo le dichiarazioni degli esponenti della nuova Dc che affermano di volere avviare con l’assessora al Lavoro, Nunzia Albano – continuano in una nota – un percorso che conduca velocemente alla risoluzione di questa lunghissima vertenza”.

“Si tratta di dare riconoscimento ai diritti di persone che a fronte di un lavoro ricevono un sussidio e di riconoscere il contratto a chi, pur senza le adeguate tutele, in questi anni ha operativamente portato avanti i servizi e gli uffici degli enti locali e delle aziende sanitarie. In ultimo luogo, si tratta di premiare il merito di chi, senza diritti e con grande senso di responsabilità, ha dato un importante contributo per portare avanti la macchina amministrativa”.

“Attendevamo l’insediamento del nuovo assessore per richiedere un tavolo di confronto su questo tema – concludono i sindacati – Alla richiesta abbiamo proceduto proprio oggi e, anche alla luce delle dichiarazioni rese alla stampa, attendiamo la convocazione assicurando, come sempre, di proporre atti e fatti concreti affinché si possa definire anche questa lunga stagione di precariato anche attraverso un necessario e preventivo confronto che occorrerà intrattenere con lo Stato”.