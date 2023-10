Stalking e maltrattamenti in famiglia, due arresti nel Palermitano

Domiciliari per un 27enne per atti persecutori che avrebbe commesso nei confronti del nuovo fidanzato dell’ex convivente

I carabinieri della Stazione di Bagheria hanno arrestato un 27enne bagherese nei confronti del quale il Giudice per le Indaghi Preliminari, su richiesta della Procura presso il Tribunale di Termini Imerese, ha disposto gli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori che il giovane avrebbe commesso nei confronti del nuovo fidanzato dell’ex convivente.

Domiciliari per un 40enne

In città, i carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia hanno arrestato un 40enne, già colpito dal “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, che avrebbe violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria di Palermo. Per l’uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia, il Giudice per Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, accogliendo la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.