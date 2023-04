Stati Generali dell’Informazione, presente anche il QdS: “Occasione di confronto” – VIDEO

Stati Generali dell'Informazione, presente anche il Quotidiano di Sicilia. Carmelo Lazzaro Danzuso: "Appuntamento fondamentale".

Anche il Quotidiano di Sicilia è presente agli “Stati generali della Parola, dell’Informazione e dell’Editoria”, organizzati dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia e dalla Fondazione Taormina Arte, in occasione del 60° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti.

A parlare sul palco di Palazzo dei Congressi di Taormina, a nome del nostro quotidiano, è stato il redattore Carmelo Lazzaro Danzuso.

“Vi porto i saluti del direttore Carlo Alberto Tregua, dei componenti della redazione, dei collaboratori e del mondo che gira attorno al Quotidiano di Sicilia. Grazie per averci coinvolto anche quest’anno in questa iniziativa di confronto, fondamentale per la nostra professione”, ha detto Carmelo Lazzaro Danzuso.